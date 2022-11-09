З'явилася нова зарядна станція NiKOTA: роздає інтернет, живить 12 гаджетів (відео)

Потужності NiKOTA META-2000 вистачить для живлення мікрохвильової печі в разі відключення світла.

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Стартап NiKOTA розробив портативну станцію META-2000, здатну заряджати як гаджети, так і роздавати інтернет. Деталі проєкту оприлюднив портал Notebook Check.

Електростанція потужністю 2016 Вт/год повністю заряджається за 1,5 год і може живити до 13 пристроїв одночасно з максимальною вихідною потужністю 2300 Вт. Можливостей NiKOTA META-2000 з повним зарядом вистачить, щоб 25 год підтримувати роботу проєктора, 1,5 год — мікрохвильової печі або 1 год — повноцінної електричної духовки. Прилад оснащений роз'ємами USB-A, USB-Cіф портом живлення від мережі змінного струму.

Унікальною особливістю станції є підтримка мобільних мереж 4G/5G. Користувач може підключити до неї кабель або вставити SIM-карту, щоб налагодити бездротову інтернет-мережу з радіусом дії 50 м зі швидкістю передачі даних до 1200 Мбіт/с.

Як стверджують розробники на своєму сайті, при вазі в 16 кг їхня станція приблизно на 27% легша за конкурентів зі схожими технічними характеристиками. У разі надзвичайної ситуації електростанція має вбудований ліхтар, який може працювати до 20 год.

На початку 2022 року META-2000 представили на платформі Indiegogo, де розпочали збір коштів — там пристрій оцінили в $1999. 15 листопада проєект розмістять на Kickstarter, і перші передплатники отримають у день старту продажів знижку в розмірі 47%.

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