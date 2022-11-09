Враг не пройдет: военные будут применять новые подводные дроны вместо торпед

Инженерам удалось решить главную проблему: аппараты теперь могут легко возвращаться на субмарины.

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Военно-морские силы США принимают на вооружение новые подводные беспилотники Razorback для помощи подводным лодкам. Об этом пишет сайт Военно-морского института США (USNI).

Беспилотные аппараты Razorback могут вести разведку, обнаруживать корабли и подводных лодок противника с помощью встроенных гидроакустических систем, оставаясь незамеченными. Субмарины США будут запускать их впереди себя для патрулирования и раннего выявления угроз.

По информации Военно-морского института США, ВМС давно хотели оснастить свои подводные лодки такими беспилотниками, но мешали технические проблемы. Razorback предназначен для запуска из торпедных установок, и раньше главной сложностью было возвращение устройства обратно. Для этой процедуры требовался сухой докшелтер — специальны модуль, позволяющий водолазам выходить прямо под водой, но лишь несколько субмарин оснащены ими.

"Средний беспилотный аппарат может разместиться на любой из наших подводных лодок. У нас нет проблем с запуском БПА. Это просто. Процесс восстановления был проблемным моментом", — рассказал командующий подводными силами вице-адмирал Билл Хьюстон во вторник на ежегодном симпозиуме Военно-морской подводной лиги.

Американским инженерам удалось решить эту проблему с помощью новой технологии, которая позволяет беспилотникам возвращаться через тот же торпедный аппарат, который их запустил, даже во время движения подлодки. Контр-адмирал и исполнительный директор программы беспилотных и малых боевых кораблей утверждает, что система уже протестирована и будет введена в эксплуатацию в ближайшем будущем.

Существующие аппараты Razorback основаны на серии подводных роботов Remus 600. Сейчас производством обновленных беспилотников занимаются компании Leidos и L3 Harris в рамках контракта на сумму $358 млн. Они сохранят внешнюю оболочку машин, однако модернизируют полезную нагрузку и датчики, адаптировав их для выполнения различных боевых задач.

Ранее писали, что украинская команда создала уникальные подводные беспилотники Kronos, стреляющие торпедами. Компания Highland Systems утверждает, что машина поддерживает связь с оператором на расстоянии до 250 км и вмещает 10 членов экипажа.

Тем временем, в США используют подводный дрон SeaSearcher для поиска сокровищ. Он может спускаться на глубину до 100 метров и сканировать морское дно в поисках различных объектов.