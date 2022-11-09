Ворог не пройде: військові застосовуватимуть нові підводні дрони замість торпед

Інженерам вдалося розв'язати головну проблему: апарати можуть легко повертатися на субмарини.

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Військово-морські сили США використовують нові підводні безпілотники Razorback для допомоги підводним човнам. Про це пише сайт Військово-морського інституту США (USNI).

Безпілотні апарати Razorback можуть вести розвідку, виявляти кораблі та підводні човни супротивника за допомогою вбудованих гідроакустичних систем, залишаючись непоміченими. Субмарини США запускатимуть їх поперед себе для патрулювання та раннього виявлення погроз.

За інформацією Військово-морського інституту США, ВМС давно хотіли оснастити свої підводні човни такими безпілотниками, але заважали технічні проблеми. Razorback призначений для запуску з торпедних установок і раніше головною складністю було повернення пристрою назад. Для цієї процедури був потрібний сухий докшелтер — спеціальний модуль, що дозволяє водолазам виходити прямо під водою, але лише кілька субмарин оснащені ними.

"Середній безпілотний апарат може розміститися на будь-якому з наших підводних човнів. У нас немає проблем із запуском БПА. Це просто. Процес відновлення був проблемним моментом", — розповів командувач підводних сил віцеадмірал Білл Г'юстон у вівторок на щорічному симпозіумі Військово-морської підводної ліги.

Американським інженерам вдалося розв'язати цю проблему за допомогою нової технології, яка дозволяє безпілотникам повертатися через той самий торпедний апарат, який їх запустив навіть під час руху підводного човна. Контрадмірал та виконавчий директор програми безпілотних та малих бойових кораблів стверджує, що система вже протестована і буде введена в експлуатацію у найближчому майбутньому.

Наявні апарати Razorback засновані на серії підводних роботів Remus 600. Зараз виробництвом оновлених безпілотників займаються компанії Leidos та L3 Harris у межах контракту на суму $358 млн. Вони збережуть зовнішню оболонку машин, проте модернізують корисне навантаження та датчики, адаптувавши їх для виконання різних бойових завдань.

Раніше писали, що українська команда створила унікальні підводні безпілотники Kronos, які стріляють торпедами. Компанія Highland Systems стверджує, що машина підтримує зв'язок з оператором на відстані до 250 км та вміщує 10 членів екіпажу.

Водночас у США використовують підводний дрон SeaSearcher для пошуку скарбів. Він може спускатися на глибину до 100 метрів та сканувати морське дно у пошуках різних об'єктів.