"Двухвостый скорпион": в Китае представили мощный беспилотный вертолет

БПЛА может подниматься на высоту до 6500 м, доставляя военным грузы весом до 1,5 т.

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На 14-й Китайской международной авиационно-космической выставке в городе Чжухай, также известной как Airshow China, показали новые беспилотные вертолеты GQ580 и TD550. Их характеристики раскрыло сайт XMNN.

TD550 или "Double-tailed Scorpion D" ("Двухвостый скорпион) оснащен четырьмя моторами и двумя винтами, обещая высокую мощность и безопасность при перевозке грузов или пассажиров. Длина машины составляет 10,5 м, а диаметр винта — 20 м. В его фюзеляже разработчики оставили много места, чтобы перевозить грузы. TD550 может подниматься на 6500 м — именно столько нужно преодолеть, чтобы добраться до самого высокого аванпоста Китая.

"Этот беспилотник может перевозить более 120 кг груза на плато. Мы используем авиационные двигатели, предназначенные для высокогорных районов, которые обладают особой мощностью и могут легко подниматься на большую высоту. В то же время мы использовали композитные материалы для создания лопастей и фюзеляжа, которые могут быстро адаптироваться к сложной климатической среде в высокогорных районах и могут обеспечить автономный взлет, посадку и аварийный возврат", — поделился главный конструктор вертолета Сунь Лие.

TD550 разработали специально для высокогорных операций и охраны границы между Индией и Китаем, поэтому он может подниматься на высоту до 6500 м. Долгое время туман, перепады температур, низкое давление, пыль и песок представляли серьезную опасность как для обычных вертолетов, так и для беспилотников, но китайским инженерам, похоже, удалось решить эту проблему.

Ранее в Турции разработали первый беспилотный вертолет для военных. Модель Alpin управляется оператором или летает автономно, передавая видео со встроенных камер, поднимается на высоту до 5 км и разгоняется до 160 км/ч.

Недавно войска НАТО испытали новый разведывательный беспилотник Camcopter S-100. Он призван выслеживать вражеские корабли и подводные лодки в море и передавать информацию о них командованию на суше.