"Двохвостий скорпіон": у Китаї представили потужний безпілотний вертоліт

БПЛА може підніматися на висоту до 6500 м, доставляючи військовим вантажі вагою до 1,5 т.

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На 14-й китайській міжнародній авіаційно-космічній виставці в місті Чжухай, також відомій як Airshow China, показали нові безпілотні гелікоптери GQ580 і TD550. Їхні характеристики розкрив сайт XMNN.

TD550 або Double-tailed Scorpion D ("Двохвостий скорпіон) оснащений чотирма моторами та двома гвинтами, обіцяючи високу потужність і безпеку під час перевезення вантажів або пасажирів. Довжина машини становить 10,5 м, а діаметр гвинта — 20 м. У його фюзеляжі розробники залишили багато місця, щоб перевозити вантажі. TD550 може підніматися на 6500 м — саме стільки потрібно подолати, щоб дістатися найвищого аванпосту Китаю.

"Цей безпілотник може перевозити більше 120 кг вантажу на плато. Ми використовуємо авіаційні двигуни, призначені для високогірних районів, які мають особливу потужність і можуть легко підніматися на велику висоту. Водночас ми використовували композитні матеріали для створення лопатей і фюзеляжу, які можуть швидко адаптуватися до складного кліматичного середовища у високогірних районах і можуть забезпечити автономний зліт, посадку й аварійне повернення”, — поділився головний конструктор вертольота Сунь Ліє.

TD550 розробили спеціально для високогірних операцій і охорони кордону між Індією та Китаєм, тому він може підніматися на висоту до 6500 м. Довгий час туман, перепади температур, низький тиск, пил і пісок становили серйозну небезпеку як для звичайних вертольотів, так і для безпілотників. але китайським інженерам, схоже, вдалося вирішити цю проблему.

Раніше в Туреччині розробили перший безпілотний гелікоптер для військових. Модель Alpin керується оператором або літає автономно, передаючи відео зі вбудованих камер, піднімається на висоту до 5 км і розганяється до 160 км/год.

Нещодавно війська НАТО випробували новий розвідувальний безпілотник Camcopter S-100. Він покликаний відстежувати ворожі кораблі та підводні човни в морі та передавати інформацію про них командуванню на суші.