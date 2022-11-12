Россия может вывести из строя всю электронику в Украине, применив ЭМИ — FT

Ядерное оружие не только взрывается, но и вызывает короткое замыкание. В итоге Украина рискует остаться без света, тепла и связи.

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Вместо ядерных ракет Россия может атаковать Украину электромагнитным оружием, которое нанесет не меньший ущерб. Об этом ветеран сил специального назначения армии США и бывший сотрудник Минобороны США Роджер Пардо-Маурер написал в колонке издания Financial Times.

Военный эксперт обратил внимание, что многие интерпретируют заявления президента РФ Владимира Путина о "военно-технических мерах" как угрозу применения ядерного оружия. Однако существует весьма эффективная альтернатива: тактический электромагнитный импульс или ЭМИ.

Ядерные бомбы, предназначенные для мощных взрывов, не очень эффективны против мобильных подразделений и партизанских отрядов, с помощью которых Украина возвращает свои территории. Однако тактическое ядерное оружие можно также использовать для создания электромагнитного импульса. Такой тип атаки сопровождается не облаком в виде гриба, а синим шаром, напоминающим медузу, и оглушающей тишиной.

Такое оружие создает мощный выброс энергии, которое вызывает короткое замыкание электрических устройств, в том числе компьютеров, смартфонов, радиоприемников, радаров, генераторов и спутников.

Роджер Пардо-Маурер предполагает, что один ЭМИ-удар может вывести из строя всю военную и гражданскую инфраструктуру в стране, оставив украинцев без тепла, связи, электричества и даже транспорта.

Как утверждает ветеран, небольшой ЭМИ на большой высоте россияне могут создать гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон". В таком случае не будет жертв и разрушений, но электронные устройства выйдут из строя на территории в тысячи квадратных метров. Практически все оборудование, переданное Украине странами НАТО, полагается на электронику если не для работы, то для обслуживания. Это и радиостанции, и системы навигации и БПЛА.

"США и их союзники ни в коем случае не забывают об опасностях ЭМИ, и большая часть военной техники имеет определенную встроенную защиту от такой угрозы. Но удар создаст новое поле боя, которое сведет на нет превосходство наших информационных систем", — объяснил эксперт.

Продолжительные ЭМИ-атаки способны за три месяца уничтожить 90% спутников, хотя без них придется туго и ВС РФ. В Херсонской области, к примеру, россияне могут вывести из строя систему управления плотинами и вынудить ВСУ заменять сломанную технику. Воспользовавшись заминкой, Россия восстановит силы и пополнить запасы.

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Аналитик уверяет, что даже локальный удар по Украине "превысит ядерный порог" и вынудит НАТО отреагировать в соответствии с 5 статьей Устава о коллективной обороне. Применение оружия и радиационное излучение может загрязнить воздух и нести реальную угрозу жителям Европы. Роджер Пардо-Маурер предложил провести учения, чтобы подготовить украинцев к выживанию после ЭМИ-ударов со стороны России.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что не видит смысла применять ядерное оружие в Украине. По его словам, Запад использует эту тему чтобы настроить весь мир против Москвы.

А вот заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может применить ядерное оружие, если Украина попытается вернуть оккупированные территории. Он подчеркнул, что Кремль считает захваченные районы частью Российского государства, что позволяет использовать п. 19 Основ политики ядерного сдерживания.