Росія може вивести з ладу всю електроніку в Україні, застосувавши ЕМІ, — FT

Ядерна зброя не лише вибухає, а й викликає коротке замикання. У результаті Україна ризикує залишитися без світла, тепла та зв'язку.

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Замість ядерних ракет Росія може атакувати Україну електромагнітною зброєю, яка завдасть не менших збитків. Про це ветеран сил спеціального призначення армії США та колишній співробітник Міноборони США Роджер Пардо-Маурер написав у колонці видання Financial Times.

Військовий експерт звернув увагу, що багато хто інтерпретує заяви президента РФ Володимира Путіна про "військово-технічні заходи" як загрозу застосування ядерної зброї. Проте є дуже ефективна альтернатива: тактичний електромагнітний імпульс, або ЕМІ.

Ядерні бомби, призначені для потужних вибухів, не надто ефективні проти мобільних підрозділів і партизанських загонів, за допомогою яких Україна повертає свої території. Однак тактичну ядерну зброю можна використовувати для створення електромагнітного імпульсу. Такий тип атаки супроводжується не хмарою у вигляді гриба, а синьою кулею, що нагадує медузу, і тишею, яка оглушує.

Така зброя створює потужний викид енергії, що спричиняє коротке замикання електричних пристроїв, у тому числі комп'ютерів, смартфонів, радіоприймачів, радарів, генераторів і супутників.

Роджер Пардо-Маурер припускає, що один ЕМІ-удар може вивести з ладу всю військову та цивільну інфраструктуру в країні, залишивши українців без тепла, зв'язку, електрики та навіть транспорту.

Як стверджує ветеран, невеликий ЕМІ на великій висоті росіяни можуть створити гіперзвукові крилаті ракети "Циркон". У такому разі не буде жертв і руйнувань, але електронні пристрої вийдуть із ладу на території тисячі квадратних метрів. Практично все обладнання, передане Україні країнами НАТО, покладається на електроніку, якщо не для роботи, то для обслуговування. Це і радіостанції, і системи навігації, і БПЛА.

"США та їхні союзники в жодному разі не забувають про небезпеки ЕМІ, і більша частина військової техніки має певний вбудований захист від такої загрози. Але удар створить нове поле бою, яке зведе нанівець перевагу наших інформаційних систем", — пояснив експерт.

Тривалі ЕМІ-атаки здатні за три місяці знищити 90% супутників, хоча без них доведеться туго й ЗС РФ. У Херсонській області, наприклад, росіяни можуть вивести з ладу систему управління греблями та змусити ЗСУ замінювати зламану техніку. Скориставшись затримкою, Росія відновить сили та поповнить запаси.

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Аналітик запевняє, що навіть локальний удар по Україні "перевищить ядерний поріг" і змусить НАТО відреагувати відповідно до 5 статті Статуту про колективну оборону. Застосування зброї та радіаційне випромінювання може забруднити повітря та нести реальну загрозу мешканцям Європи. Роджер Пардо-Маурер запропонував провести навчання, щоб підготувати українців до виживання після ЕМІ-ударів із боку Росії.

У жовтні президент РФ Володимир Путін заявив, що не бачить сенсу застосовувати ядерну зброю в Україні. За його словами, Захід використовує цю тему, щоб налаштувати весь світ проти Москви.

А ось заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що Росія може застосувати ядерну зброю, якщо Україна спробує повернути окуповані території. Він підкреслив, що Кремль вважає захоплені райони частиною Російської держави, що дозволяє використовувати п. 19 Основ політики ядерного стримування.