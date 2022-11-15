Серьезные сбои в работе Интернета: почти 40% сети не работает из-за ракетных обстрелов Украины

Мониторинговая компания NetBlocks опубликовала свежие данные о состоянии украинских интернет-сетей.

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В Твиттере представители мониторинговой организации NetBlocks сообщили, что в результате массированных обстрелов украинских городов, пострадала инфраструктура связи.

"Подтверждаем: Украина в настоящее время испытывает серьезные сбои в работе Интернета; метрики в режиме реального времени показывают, что связь работоспособна на 67% относительно предыдущих уровней. Инцидент произошел на фоне сообщений об одном из самых интенсивных российских ракетных ударов на сегодняшний день", — говорится в сообщении.

Также, согласно данным NetBlocks, большинство регионов Украины пострадали от отключения электроэнергии в национальном масштабе на фоне интенсивных российских ракетных бомбардировок, нацеленных на критически важные объекты инфраструктуры.

Из инфографики видно, что больше всего пострадали Черновцы, Харьков и Тернопольская область. Там уровень связи составляет 15%, 19% и 22% соответственно. Наилучшая ситуация со связью наблюдается в Днепропертровской, Кировоградской и Херсонской областях: 84 %, 79%, 75% соответственно. В Киеве интернет-связь держится на уровне 60%. Причиной нестабильной работы интернет-сети и других видов коммуникаций стали повреждения, прежде всего, электросетей.

Президент Зеленский сообщил, что по стране были нанесены 85 ракетных ударов. Глава государства не исключает нанесения еще 20-ти ракетных ударов.

Напомним, что сегодня 15 ноября, ВС РФ выпустили несколько десятков ракет по разным городам Украины. Были атакованы Киев, Криворожская, Одесская, Сумская, Черниговская, Черкасская, Житомирская, Киевская области, Львов и другие украинские города и области.