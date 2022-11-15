Серйозні збої в роботі інтернету: майже 40% мережі не працюють через ракетні обстріли України

Моніторингова компанія NetBlocks опублікувала нові дані про стан українських інтернет-мереж.

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У твіттері представники моніторингової організації NetBlocks повідомили, що внаслідок масованих обстрілів українських міст постраждала інфраструктура зв'язку.

"Підтверджуємо: Україна нині зазнає серйозних збоїв у роботі інтернету; метрики в режимі реального часу показують, що зв'язок працездатний на 67% щодо попередніх рівнів. Інцидент стався на тлі повідомлень про один із найінтенсивніших російських ракетних ударів на сьогодні", — йдеться в повідомленні.

Також, за даними NetBlocks, більшість регіонів України постраждали від відключення електроенергії в національному масштабі на тлі інтенсивних російських ракетних бомбардувань, націлених на критично важливі об'єкти інфраструктури.

З інфографіки видно, що найбільше постраждали Чернівці, Харків і Тернопільська область. Там рівень зв'язку становить 15%, 19% і 22% відповідно. Найкраща ситуація зі зв'язком спостерігається в Дніпроопертрівській, Кіровоградській і Херсонській областях: 84%, 79%, 75% відповідно. У Києві інтернет-зв'язок тримається на рівні 60%. Причиною нестабільної роботи інтернет-мережі й інших видів комунікацій стали ушкодження насамперед електромереж.

Президент Зеленський повідомив, що по країні було завдано 85 ракетних ударів. Глава держави не виключає завдання ще 20-ти ракетних ударів.

Нагадаємо, що сьогодні, 15 листопада, ЗС РФ випустили кілька десятків ракет по різних містах України. Були атаковані Київ, Криворізька, Одеська, Сумська, Чернігівська, Черкаська, Житомирська, Київська області, Львів та інші українські міста й області.