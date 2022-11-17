Канада ввела санкции против иранских производителей дронов, которыми РФ атакует Украину

Две компании связанные с Корпусом стражей исламской революции, поставляют БПЛА в Россию и обучают россиян, как управлять им.

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16 ноября Канада ввела санкции в отношении двух иранских компаний, которые поставляют России дроны для атаки Украины — Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries. Такое решение канадское правительство обнародовало на официальном сайте.

Министр иностранных дел Мелани Жоли объявила о введении пятого пакета санкций в отношении иранского режима за "нарушения прав человека и продолжающиеся действия по дестабилизации мира и безопасности". В новый санкционный список вошли шесть физических и два юридических лица — им заморозят активы, а также запретят въезд на территорию Канады.

Мелани Жоли подчеркнула, что иранские производители БПЛА играют ключевую роль в дестабилизации международного мира и безопасности. В частности, продают оружие России и обучают российских военных, как с ним обращаться.

Shahed Aviation Industries — это компания по исследованию, разработке и производству вооружений, связанная с Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Среди прочего, она выпускает дроны из серии Shahed, в том числе "камикадзе" Shahed-136, которые Россия использует для нанесения массированных ударов по городам и гражданской инфраструктуре в Украине.

Qods Aviation Industries — это иранская государственная компания по производству БПЛА, основанная КСИР. Она также создает боевые дроны, которые Иран поставляет различным армиям и террористическим организациям. По данным МИД Канады, ее БПЛА также экспортируются в Россию и используются в войне против Украины.

Ранее США ввели санкции против Shahed Aviation Industries и других компаний, занимающихся производством и поставкой дронов в США: Success Aviation Services FZC, Jet Global DMCC. Их активы заморожены, а американским компаниям и гражданам запрещено сотрудничать с этими иранскими организациями.

До этого эксперты раскрыли, как Иран поставляет ударные дроны в Россию. Иранские власти используют подконтрольные компании, чтобы отправлять беспилотники самолетами и кораблями.