Канада ввела санкції проти іранських виробників дронів, якими РФ атакує Україну

Дві компанії пов'язані з Корпусом вартових ісламської революції, постачають БПЛА в Росію та навчають росіян, як керувати ним.

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16 листопада Канада ввела санкції проти двох іранських компаній, які постачають Росії дрони для атаки України — Shahed Aviation Industries та Qods Aviation Industries. Таке рішення канадський уряд оприлюднив на офіційному сайті.

Міністриня закордонних справ Мелані Жолі оголосила про введення п'ятого пакету санкцій проти іранського режиму за "порушення прав людини і продовжувані дії з дестабілізації миру та безпеки". До нового списку санкцій увійшли шість фізичних і дві юридичні особи — їм заморозять активи, а також заборонять в'їзд на територію Канади.

Мелані Жолі наголосила, що іранські виробники БПЛА відіграють ключову роль у дестабілізації міжнародного миру та безпеки. Зокрема, продають зброю Росії та навчають російських військових, як із нею поводитися.

Shahed Aviation Industries — це компанія з дослідження, розробки та виробництва озброєнь, пов'язана з Повітряно-космічними силами Корпусу вартових ісламської революції (КВІР). Серед іншого вона випускає дрони із серії Shahed, зокрема "камікадзе" Shahed-136, які Росія використовує для завдання масованих ударів по містах і цивільній інфраструктурі в Україні.

Qods Aviation Industries — це іранська державна компанія з виробництва БПЛА, заснована КВІР. Вона також створює бойові дрони, які Іран постачає різним арміям і терористичним організаціям. За даними МЗС Канади, її БПЛА також експортуються в Росію та використовуються у війні проти України.

Раніше США ввели санкції проти Shahed Aviation Industries та інших компаній, які займаються виробництвом і постачанням дронів у США: Success Aviation Services FZC, Jet Global DMCC. Їхні активи заморожені, а американським компаніям і громадянам заборонено співпрацювати з цими іранськими організаціями.

До цього експерти розкрили, як Іран постачає ударні дрони в Росію. Іранська влада використовує підконтрольні компанії, щоб відправляти безпілотники літаками та кораблями.