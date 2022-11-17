Разработана "умная" система защиты от помех: отключает даже спутники встречным лучом

Новое оборудование анализирует сигналы "глушилок" и подавляет их с помощью ответного излучения.

Related video

Американская компания Boeing продемонстрировала новую военную систему, которая предотвращает подавление связи. Подробности проекта описаны на официальном сайте разработчика.

Boeing представила аппаратно-программную технологию в Уайт-Сэндс, штат Нью-Мексико в рамках ускоренной программы по защите военной спутниковой связи (SATCOM). Технические подробности и принципы работы системы не разглашаются, но компания отметила, что она может определять и устанавливать местоположение генератора помех. После этого она отправляет к "глушилке" встречный луч для подавления сигнала в режиме реального времени, анализируя тысячи частиц данных в секунду.

Во время демонстрации Boeing использовали прототип защищенной системы спутниковой связи Космических сил США под названием Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P), которая должна обеспечивать непрерывную передачу радиосигналов. Участники проекта проверили несколько сценариев "глушения", включая ситуации, когда терминал находилось очень близко к источнику помех, и каждый раз технология автономно устраняла проблемы.

[ + – ] Разработчики Protected Tactical SATCOM Prototype Фото: Boeing

Разработчики отмечают, что PTS-P можно размещать как на коммерческих, так и на государственных космических спутниках. Boeing уже завершила несколько испытаний аппаратного и программного обеспечения, а в 2024 году планирует протестировать систему на орбите.

"Поддержание связи с нашими силами во время боевых действий дает нам тактическое преимущество на поле боя. Наши противники всегда пытаются лишить нас возможности обмениваться информацией. Бортовое автономное подавление "глушилок" в режиме реального времени значительно повышает нашу устойчивость, гарантируя, что США и наши союзники могут предоставить военным безопасную и надежную связь в условиях конфликта. Компания Boeing добилась значительных успехов в разработке и реализации технологии", — прокомментировал Джастин Брунер, руководитель программы PTS-P в Космических силах США.

Ранее стало известно, что США впервые отправят в Украину средства спутниковой связи. Как сообщила представитель Пентагона Сабрина Сингхг, четыре антенны входят в пакет военной помощи на сумму $275 млн. Они помогут ВСУ сохранить связь во время перебоев с электроснабжением.

Недавно российские ученые представили способ, как отключить спутниковый Интернет Starlink. Самым уязвимым местом они назвали наземные станции, которые можно удаленно взломать, чтобы лишить связи целые регионы или страны.