Розроблено "розумну" систему захисту від перешкод: відключає навіть супутники зустрічним променем

Нове обладнання аналізує сигнали "глушилок" і придушує їх за допомогою випромінювання у відповідь.

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Американська компанія Boeing продемонструвала нову військову систему, яка запобігає придушенню зв'язку. Подробиці проєкту описані на офіційному сайті розробника.

Boeing представила апаратно-програмну технологію у Вайт-Сендсі, штат Нью-Мексико, в межах прискореної програми захисту військового супутникового зв'язку (SATCOM). Технічні подробиці та принципи роботи системи не розголошуються, але компанія зазначила, що вона може визначати й встановлювати місце розташування генератора перешкод. Після цього вона відправляє до "глушилки" зустрічний промінь для придушення сигналу в режимі реального часу, аналізуючи тисячі частинок даних за секунду.

Під час демонстрації Boeing використали прототип захищеної системи супутникового зв'язку Космічних сил США під назвою Protected Tactical SATCOM Prototype (PTS-P), яка повинна забезпечувати безперервну передачу радіосигналів. Учасники проєкту перевірили кілька сценаріїв "глушіння", включаючи ситуації, коли термінал розташовувався дуже близько до джерела перешкод, і щоразу технологія автономно усувала проблеми.

[ + – ] Розробники Protected Tactical SATCOM Prototype Фото: Boeing

Розробники відзначають, що PTS-P можна розміщувати як на комерційних, так і на державних космічних супутниках. Boeing уже завершила кілька випробувань апаратного та програмного забезпечення, а у 2024 році планує протестувати систему на орбіті.

"Підтримка зв'язку з нашими силами під час бойових дій дає нам тактичну перевагу на полі бою. Наші противники завжди намагаються позбавити нас можливості обмінюватися інформацією. Бортове автономне придушення "глушилок" у режимі реального часу значно підвищує нашу стійкість, гарантуючи, що США та наші союзники можуть надати військовим безпечний і надійний зв'язок в умовах конфлікту. Компанія Boeing досягла значних успіхів у розробці та реалізації технології", — прокоментував Джастін Брунер, керівник програми PTS-P у Космічних силах США.

Раніше стало відомо, що США вперше відправлять в Україну кошти супутникового зв'язку. Як повідомила представниця Пентагону Сабріна Сінгх, чотири антени входять до пакету військової допомоги на суму $275 млн. Вони допоможуть ЗСУ зберегти зв'язок під час перебоїв із електропостачанням.

Нещодавно російські вчені представили спосіб, як відключити супутниковий інтернет Starlink. Найуразливішим місцем вони назвали наземні станції, які можна віддалено зламати, щоб позбавити зв'язку цілі регіони чи країни.