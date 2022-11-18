Грозит каждому: эксперты показали, почему батареи взрываются и загораются (видео)

Любое неосторожное движение может привести к повреждению корпуса и резкому высвобождению энергии. Но катастрофы можно избежать.

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Иногда аккумуляторные батареи гаджетов могут взрываться или загораться, нанося значительный ущерб пользователю. Эксперты американского сайта iFixit, специализирующегося на ремонте технике, провели эксперименты и выяснили, какие неполадки приводят к плачевным результатам.

В современном мире батареи используются во множестве повседневных устройств, таких как ноутбуки, смартфоны, смарт-часы, беспроводные колонки, повербанки и многое другое. Особенно часто люди прибегают к ним во время отключения электроэнергии, но не все осознают, какая опасность грозит в случае малейшего повреждения.

Литий-ионные батареи состоят из множества слоев изоляционного материала, покрытого тонкими металлами и химическими электролитами. При физическом воздействии слои касаются друг друга, что вызывает короткое замыкание, и хранящаяся энергия начинает резко высвобождаться, нагревая всю конструкцию.

Заряд аккумулятора влияет на то, каким будет ущерб в случае поломки аккумулятора — чем больше электроэнергии он хранит, тем выше температура возгорания. Перед тем, как вытащить батарею, рекомендуется разрядить ее хотя бы до 25%, иначе можно повредить корпус неаккуратным движением и спровоцировать взрывную реакцию. Элементы питания представляют угрозу даже если отключены и находятся отдельно от устройств.

Специалисты iFixit показали, как это происходит, на примере смартфонов iPhone 12 Pro Max. Во время первого эксперимента они ударили металлической лопаткой по разряженному аккумулятору, который в ответ лишь задымился и пустил несколько искр. А вот полностью заряженная батарея после удара тут же загорелась.

Исследователи iFixit также обратили внимание, что масштабы возгорания сильно зависят от размеров аккумулятора — чем больше, тем опаснее. Они взяли большую батарею и расстреляли ее гвоздями из строительного пистолета, превратив в настоящий костер. Устройство лопнуло и настолько хорошо загорелось, что пришлось воспользоваться огнетушителем.

Эксперты призвали никогда не вытаскивать литий-ионные аккумуляторы при помощи металлических инструментов, ведь ими очень легко повредить оболочку — лучше использовать более безопасные пластиковые. Если же корпус аккумулятора по какой-то причине оказался поврежден, то ни в коем случае нельзя его заряжать и использовать, даже если никакой реакции не последовало — взрыв или пожар обязательно случится позже.

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