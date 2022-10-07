Apple пыталась замять скандал после взрыва часов Watch Series 7: что произошло (видео)

Устройство сильно нагрелось, потрескалось и начало издавать странные звуки, поэтому испуганный пользователь вовремя выбросил их в окно.

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Смарт-часы Apple Watch Series 7 взорвались и заставили владельца обратиться в больницу. Пользователь рассказал порталу 9to5Mac подробности, а также о том, как компания пыталась скрыть происшествие.

По словам источника, он носил часы Apple Watch и однажды заметил сильный нагрев и трещину, появившуюся на задней крышке. Операционная система watchOS предупредила о необходимости выключить устройство из-за опасной температуры, хотя в комнате на тот момент было около 21 градус по Цельсию (70 по Фаренгейту).

[ + – ] Часы Apple Watch Series 7 Фото: 9to5mac.com

Пользователь обратился в службу поддержки Apple, чтобы разобраться в ситуации, и прошел через нескольких операторов и отделов, пока не попал к менеджеру, пообещавшему начать расследование. Сотрудники компании попросили не трогать устройство и ждать ответа, но больше не предоставили никаких рекомендаций.

[ + – ] Часы Apple Watch Series 7 после взрыва Фото: 9to5mac.com

Следующим утром состояние часов ухудшилось: они еще сильнее нагрелись, а дисплей сильно потрескался. Когда пользователь взял Apple Watch, чтобы сделать снимки для отправки в Apple, но сразу же услышал от них "потрескивающие звуки" и выбросил его в окно — спустя несколько мгновений гаджет "взорвался". На диване остался выжженный след, и напуганный пользователь обратился в больницу, опасаясь отравления свинцом. Впрочем, после обследования медики пришли к выводу, что Apple Watch не содержат так много токсичного металла, чтобы навредить здоровью человека.

Вернувшись из медучреждения, владелец взорвавшихся часов снова обратился к Apple и рассказал о произошедшем. В компании сказали, что установят для дела "высший приоритет", и пообещали предоставить новую информацию через несколько дней, позже часы забрали в лабораторию для исследования. Самого же клиента попросили подписать документ о неразглашении и никому не рассказывать о произошедшем, однако тот отказался и вместо этого связался с журналистами.

В начале сентября Apple представила часы Watch Series 8 и Watch SE. Новое поколение устройств получили более крупные и яркие экраны, а также ряд функций для контроля за здоровьем.

Писали также, что женщина погибла из-за взрыва смартфона Xiaomi Redmi 6A в Индии. Родственник обратился к компании с просьбой разобраться в ситуации и оказать семье материальную помощь.