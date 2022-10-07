Apple намагалася зам'яти скандал після вибуху годинника Watch Series 7: що сталося (відео)

Пристрій сильно нагрівся, потріскав і почав видавати дивні звуки, тому переляканий користувач вчасно викинув його у вікно.

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Смартгодинник Apple Watch Series 7 вибухнув і змусив власника звернутися до лікарні. Користувач розповів порталу 9to5Mac подробиці, а також про те, як компанія намагалася приховати подію.

За словами джерела, він носив годинник Apple Watch і одного разу помітив сильне нагрівання та тріщину, що з'явилася на задній кришці. Операційна система watchOS попередила про необхідність вимкнути пристрій через небезпечну температуру, хоча в кімнаті на той момент було близько 21 градус за Цельсієм (70 за Фаренгейтом).

[ + – ] Годинник Apple Watch Series 7 Фото: 9to5mac.com

Користувач звернувся до служби підтримки Apple, щоб розібратися в ситуації, і пройшов через кількох операторів та відділів, поки не потрапив до менеджера, який пообіцяв розпочати розслідування. Співробітники компанії попросили не чіпати пристрій і чекати на відповідь, але більше не надали жодних рекомендацій.

[ + – ] Годинник Apple Watch Series 7 після вибуху Фото: 9to5mac.com

Наступного ранку стан годинника погіршився: він ще сильніше нагрівся, а дисплей сильно потріскав. Коли користувач взяв Apple Watch, щоб зробити знімки для відправки в Apple, але відразу ж почув від нього звуки потріскування і викинув його у вікно — через кілька миттєвостей гаджет "вибухнув". На дивані залишився випалений слід, і наляканий користувач звернувся до лікарні, побоюючись отруєння свинцем. Втім, після обстеження медики дійшли висновку, що Apple Watch не містить так багато токсичного металу, щоб зашкодити здоров'ю людини.

Повернувшись із медустанови, власник годинник знову звернувся до Apple і розповів про те, що сталося. У компанії сказали, що встановлять для справи "найвищий пріоритет", і пообіцяли надати нову інформацію за кілька днів, пізніше годинник забрали до лабораторії для дослідження. Самого ж клієнта попросили підписати документ про нерозголошення і нікому не розповідати про те, що сталося, проте той відмовився і натомість зв'язався з журналістами.

На початку вересня Apple представила годинник Watch Series 8 і Watch SE. Нове покоління пристроїв отримали більші та яскравіші екрани, а також ряд функцій для контролю за здоров'ям.

Писали також, що жінка загинула через вибух смартфона Xiaomi Redmi 6A в Індії. Родич звернувся до компанії з проханням розібратися у ситуації та надати сім'ї матеріальну допомогу.