Жінка загинула через вибух смартфона Xiaomi Redmi 6A в Індії (фото)

Служба підтримки компанії зв'язалася із сім'єю загиблої та пообіцяла надати необхідну допомогу.

Мешканка Індії загинула 8 вересня внаслідок вибуху смартфона Redmi 6A від китайської компанії Xiaomi. Про це у Twitter повідомив користувач (Манджит) MD Talk YT, який є племінником загиблої.

За словами чоловіка, його тітка лягла спати, залишивши пристрій на подушці поруч із обличчям. Згодом смартфон вибухнув із невідомої причини, що доводять опубліковані фотографії. Манджит звернувся до Xiaomi із проханням про допомогу.

"Її родина дуже проста, син служить в індійській армії. Вони мало що знають, вона використовувала свій телефон лише для дзвінків і перегляду YouTube", — написав родич.

Служба підтримки індійського підрозділу Xiaomi відповіла чоловікові в коментарях і пообіцяла зв'язатися із сім'єю жінки, щоб розібратися в інциденті:

"Ми підтримуємо сім'ю в цей скрутний час і сподіваємося підтримати її всіма можливими способами".

Деякі користувачі підтримали автора посту та розповіли про схожі проблеми з Redmi 6A. Один із коментаторів представився технічним фахівцем і припустив, що проблема може бути в несправному зарядному пристрої або знос батареї: модель випущена близько чотирьох років тому, і могла стати непридатною після тривалого використання. Втім, це не знімає питання безпеки пристрою.

Минулого року в користувача вибухнула зарядка від смартфона OnePlus Nord 2. Унаслідок інциденту блок живлення розлетівся на частини та спалахнув, закоптивши розетку, хоча сам телефон продовжив працювати. Фахівці вивчили залишки пристрою та дійшли висновку, що винен стрибок напруги.

Писали також, що смартфон OnePlus вибухнув і спалахнув у кишені користувача. Мешканець Індії отримав сильний опік стегна, адже вогонь наскрізь пропалив джинси.