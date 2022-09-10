Женщина погибла из-за взрыва смартфона Xiaomi Redmi 6A в Индии (фото)

Служба поддержки компании связалась с семьей погибшей и пообещала оказать необходимую помощь.

Жительница Индии погибла 8 сентября в результате взрыва смартфона Redmi 6A от китайской компании Xiaomi. Об этом в Twitter сообщил пользователь (Манджит) MD Talk YT, который является племянником погибшей.

По словам мужчины, его тетя легла спать, оставив устройство на подушке рядом с лицом. Спустя некоторое время смартфон взорвался по неизвестной причине, что доказывают опубликованные фотографии. Манджит обратился к Xiaomi с просьбой о помощи.

"Ее семья очень простая, сын служит в индийской армии. Они мало что знают, она использовала свой телефон только для звонков и просмотра YouTube", — написал родственник.

Служба поддержки индийского подразделения Xiaomi ответила мужчине в комментариях и пообещала связаться с семьей женщин, чтобы разобраться в инциденте:

"Мы поддерживаем семью в это трудное время и надеемся поддержать их всеми возможными способами".

Некоторые пользователи поддержали автора поста и рассказали о похожих проблемах с Redmi 6A. Один из комментаторов представился техническим специалистом и предположил, что проблема может быть в неисправном зарядном устройстве или износе батареи: модель выпущена около четырех лет назад, и могла прийти в негодность после длительного использования. Впрочем, это не снимает вопрос о безопасности устройства.

В прошлом году у пользователя взорвалась зарядка от смартфона OnePlus Nord 2. В результате инцидента блок питания разлетелся на части и вспыхнул, закоптив розетку, хотя сам телефон продолжил работать. Специалисты изучили останки устройства и пришли к выводу, что всему виной скачок напряжения.

Писали также, что смартфон OnePlus взорвался и загорелся в кармане пользователя. Житель Индии получил сильный ожог бедра, ведь огонь насквозь прожег джинсы.