Загрожує кожному: експерти показали, чому батареї вибухають і спалахують (відео)

Будь-який необережний рух може призвести до пошкодження корпусу та різкого вивільнення енергії. Але катастрофи можна уникнути.

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Іноді акумуляторні батареї гаджетів можуть вибухати або спалахувати, завдаючи значних збитків користувачеві. Експерти американського сайту iFixit, що спеціалізується на ремонті техніки, провели експерименти й з'ясували, які неполадки призводять до плачевних результатів.

У сучасному світі батареї використовуються в багатьох повсякденних пристроїв, таких як ноутбуки, смартфони, смартгодинники, бездротові колонки, повербанки та багато іншого. Особливо часто вдаються до них під час відключення електроенергії, але не всі усвідомлюють, яка небезпека загрожує у разі найменшого пошкодження.

Літій-іонні батареї складаються з безлічі шарів ізоляційного матеріалу, покритого тонкими металами та хімічними електролітами. При фізичному впливі шари торкаються один одного, що викликає коротке замикання, і енергія, що зберігається, починає різко вивільнятися, нагріваючи всю конструкцію.

Заряд акумулятора впливає на те, якими будуть збитки у разі пошкодження акумулятора — чим більше електроенергії він зберігає, тим вища температура займання. Перед тим, як витягнути батарею, рекомендується розрядити її хоча б до 25%, інакше можна пошкодити корпус неакуратним рухом та спровокувати вибухову реакцію. Елементи живлення становлять загрозу навіть якщо вимкнуті й перебувають окремо від пристроїв.

Фахівці iFixit показали, як це відбувається на прикладі смартфонів iPhone 12 Pro Max. Під час першого експерименту вони вдарили металевою лопаткою по розрядженому акумулятору, який у відповідь лише задимився і пустив кілька іскор. А ось повністю заряджена батарея після удару відразу зайнялася.

Дослідники iFixit також звернули увагу, що масштаби загоряння сильно залежать від розмірів акумулятора — що більше, то небезпечніше. Вони взяли велику батарею і розстріляли її цвяхами з будівельного пістолета, перетворивши на справжнє багаття. Пристрій тріснув і настільки сильно спалахнув, що довелося скористатися вогнегасником.

Експерти закликали ніколи не витягувати літій-іонні акумулятори за допомогою металевих інструментів, адже ними дуже легко пошкодити оболонку краще використовувати безпечніші пластикові. Якщо корпус акумулятора з якоїсь причини був пошкоджений, то в жодному разі не можна його заряджати й використовувати, навіть якщо ніякої реакції не було — вибух або пожежа обов'язково трапиться пізніше.

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