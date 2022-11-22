Скорость за 200 км/ч: Пакистан представил свой боевой БПЛА Shahpar-2

Дрон может летать расстояние более 1000 км, а связь с оператором поддерживается в радиусе 300 км.

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Пакистан показал новый боевой беспилотник Shahpar-2 на Международной оборонной выставке IDEAS-2022, которая проходила в Карачи с 15 по 18 ноября. Подробнее об этом аппарате написало издание Eurasian Times.

Пакистанский государственный оборонный конгломерат Global Industrial and Defense Solutions (GIDS) утверждает, что Shahpar-2 является усовершенствованным вариантом уже существующих БПЛА Shahpar-1, которые БПЛА Пакистана с 2013 года использует для разведки, наблюдения, рекогносцировки и спасательных операций. Новинка обладает средней дальностью и большой выносливостью: может пролететь до 1050 км.

Shahpar-2 разгоняется до 222 км/ч, хотя крейсерская скорость колеблется от 148 до 158 км/ч. Дрон передает данные оператору на расстоянии до 300 километров и круглосуточно держит связь со спутниками. Помимо разведки, Shahpar-2 способен атаковать цели ракетами, используя лазерную систему наведения.

Shahpur-2 впервые публично продемонстрировали время парада в честь Дня Пакистана 23 марта 2021 года, а сегодня он состоит на вооружении сухопутных войск, ВВС и ВМС страны. Пакистан впервые осознал роль боевых беспилотников в войне 21 века, когда американские беспилотники начали наносить удары по террористическим группировкам в Афганистане и приграничных районах Пакистана. Вскоре пакистанские специалисты начали разрабатывать собственные беспилотники.

"Нашей армии нужна была система, которая могла бы не только видеть цель, но и окружать ее, а при необходимости — уничтожить. Ради этого мы вели исследование и работали над созданием беспилотника Shahpar-2. Когда вы собираете технологию или приобретаете ее в другой стране, и через несколько дней эта страна перестает вам давать технологию, ваш продукт остается незавершенным, и вы не можете использовать его самостоятельно. Его также нельзя восстановить, поэтому основная технология этого беспилотника была сделана в самом Пакистане", — прокомментировал генеральный директор GIDS Асад Камаль.

Ранее Китай представил новый дрон-камикадзе Dragon 60B. Он может летать на высоте до 1000 на протяжении двух часов.

Недавно в Тайване представили дрон-камикадзе Chien Hsiang. После наведения он пикирует на цель со скоростью 600 км/ч и взрывается при столкновении.