Швидкість за 200 км/год: Пакистан представив свій бойовий БПЛА Shahpar-2

Дрон може літати відстань понад 1000 км, а зв'язок із оператором підтримується в радіусі 300 км.

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Пакистан показав новий бойовий безпілотник Shahpar-2 на Міжнародній оборонній виставці IDEAS-2022, яка відбулася в Карачі з 15 по 18 листопада. Докладніше про цей апарат написало видання Eurasian Times.

Пакистанський державний оборонний конгломерат Global Industrial and Defense Solutions (GIDS) стверджує, що Shahpar-2 є вдосконаленим варіантом БПЛА Shahpar-1, які вже існують і які БПЛА Пакистану з 2013 року використовує для розвідки, спостереження, розвідки та рятувальних операцій. Новинка має середню дальність і велику витривалість — може пролетіти до 1050 км.

Shahpar-2 розганяється до 222 км/год, хоча крейсерська швидкість коливається від 148 до 158 км/год. Дрон передає дані оператору на відстані до 300 кілометрів і цілодобово тримає зв'язок із супутниками. Крім розвідки, Shahpar-2 здатний атакувати цілі ракетами, використовуючи лазерну систему наведення.

Shahpur-2 уперше публічно продемонстрували час параду на честь Дня Пакистану 23 березня 2021 року, а сьогодні він перебуває на озброєнні сухопутних військ, ВПС і ВМС країни. Пакистан уперше усвідомив роль бойових безпілотників у війні 21 століття, коли американські безпілотники почали завдавати ударів по терористичних угрупованнях у Афганістані та прикордонних районах Пакистану. Незабаром пакистанські фахівці почали розробляти власні безпілотники.

"Нашій армії потрібна була система, яка могла б не тільки бачити цілі, а й оточувати її, а за потреби — знищити. Заради цього ми вели дослідження та працювали над створенням безпілотника Shahpar-2. Коли ви збираєте технологію або купуєте її в іншій країні, і за кілька днів ця країна перестає вам давати технологію, ваш продукт залишається незавершеним, і ви не можете використовувати його самостійно. Його також не можна відновити, тому основну технологію цього безпілотника було зроблено в самому Пакистані", — прокоментував генеральний директор GIDS Асад Камаль.

Раніше Китай представив новий дрон-камікадзе Dragon 60B. Він може літати на висоті до 1000 протягом двох годин.

Нещодавно в Тайвані представили дрон-камікадзе Chien Hsiang. Після наведення він пікірує на ціль зі швидкістю 600 км/год і вибухає під час зіткнення.