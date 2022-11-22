Литий больше не нужен: новая гибридная батарея заряжается всего за 72 секунды (фото)

Устройство сочетает в себе конструкцию обычного аккумулятора и ультраконденсатора, выдерживая в десятки раз больше циклов зарядки, чем литий-ионные аналоги.

Related video

Швейцарский стартап Morand разработал технологию eTechnology, которая позволяет заряжать батареи за считанные минуты. Об этом пишет издание New Atlas.

Устройства eTechnology являются смесью традиционных аккумуляторов и ультраконденсаторов. Разработчики уверяют, что во время независимого тестирования, проведенной фирмой Geo Technology, прототип мощностью 7,2 кВт-ч смог зарядиться до 80% всего за 1,12 мин., до 98% — за 2 мин. и до 100 % — за 2,5 мин. при токе до 900 А/360 кВ. Кроме того, выдержал более 50 тыс. циклов зарядки-разрядки, что десятки раз лучше традиционных литий-ионных батарей.

Экспериментальное устройство намного слабее аккумуляторов современных электромобилей, ведь у некоторых моделей мощность превышает 100 кВтч. Однако Morand это не особо волнует, ведь компания делает ставку на дроны, велосипеды и другие небольшие виды транспорта, которым требуется быстрая и частая зарядка. В то же время, eTechnology вполне подойдет для небольших электрокаров, таких как Citroën Ami с аккумулятором мощностью 5,5 кВтч.

[ + – ] Устройство eTechnology позволяет заряжать батареи за считанные минуты Фото: Morand

Инженеры подсчитали, что с помощью небольшого устройства мощностью 3,2 кВт велосипед с батарей емкостью 6 Ач может заряжаться за шесть минут. Это значительно быстрее по сравнению с действующими аналогами, зарядка которых занимает часы. Технология может сделать электровелосипеды более популярным и удобным средством для ежедневных поездок, чем те же электромобили.

Morand в сотрудничестве с производителем-партнером готовится запустить мелкосерийное производство eTechnology, чтобы составить конкуренцию литий-ионными батареями. Команда также ищет инвесторов, которые дадут денег на увеличение производства в будущем.

Ранее писали о гибком аккумуляторе Qilin, который обеспечивает электромобилю 1000 км пути без подзарядки. Такую технологию предлагает компания CATL, уверяя, что ее батарея обладает плотностью энергии 255 Втч/кг.

До этого в США компания Adden Energy представила инновационную твердотельную аккумуляторную батарею, которая отличается быстрой зарядкой и долгим сроком службы. Разработчики верят, что их технология позволит создавать более дешевые и безопасные электрокары.