Літій більше не потрібен: нова гібридна батарея заряджається лише за 72 секунди (фото)

Пристрій поєднує в собі конструкцію звичайного акумулятора й ультраконденсатора, витримуючи в десятки разів більше циклів заряджання, ніж літій-іонні аналоги.

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Швейцарський стартап Morand розробив технологію eTechnology, яка дозволяє заряджати батареї за лічені хвилини. Про це пише видання New Atlas.

Пристрої eTechnology є сумішшю традиційних акумуляторів і ультраконденсаторів. Розробники запевняють, що під час незалежного тестування, проведеного фірмою Geo Technology, прототип потужністю 7,2 кВт-год зміг зарядитися до 80% лише за 1,12 хв, до 98% — за 2 хв і до 100% — за 2,5 хв зі струмом до 900 А/360 кВ. Крім того, витримав понад 50 тис. циклів зарядки-розрядки, що десятки разів краще за традиційні літій-іонні батареї.

Експериментальний пристрій набагато слабший за акумулятори сучасних електромобілів, адже в деяких моделей потужність перевищує 100 кВтг. Однак Morand це не особливо хвилює, адже компанія робить ставку на дрони, велосипеди й інші невеликі види транспорту, яким потрібна швидка та часта зарядка. Водночас eTechnology цілком підійде для невеликих електрокарів, таких, як Citroen Ami з акумулятором потужністю 5,5 кВтг.

[ + – ] Пристрій eTechnology дозволяє заряджати батареї за лічені хвилини Фото: Morand

Інженери підрахували, що за допомогою невеликого пристрою потужністю 3,2 кВт велосипед із батареєю ємністю 6 Аг може заряджатися за шість хвилин. Це значно швидше, ніж наявні аналоги, зарядка яких займає години. Технологія може зробити електровелосипеди більш популярним і зручним засобом для щоденних поїздок, ніж електромобілі.

Morand у співпраці з виробником-партнером готується запустити дрібносерійне виробництво eTechnology, щоб скласти конкуренцію літій-іонними батареями. Команда також шукає інвесторів, які дадуть грошей збільшення виробництва в майбутньому.

Раніше писали про гнучкий акумулятор Qilin, який забезпечує електромобілю 1000 км шляху без підзарядки. Таку технологію пропонує компанія CATL, запевняючи, що її батарея має щільність енергії 255 Втч/кг.

До цього в США компанія Adden Energy представила інноваційну акумуляторну твердотільну батарею, яка відрізняється швидкою зарядкою й довгим терміном служби. Розробники вірять, що їхня технологія дозволить створювати дешевші та безпечніші електрокари.