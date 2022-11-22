СМИ пишут, что Цукерберг намерен покинуть пост главы Meta: появилась реакция компании

По информации журналистов, создатель соцсети Facebook хочет уйти с должности в следующем году. На фоне этого акции компании Meta ушли в рост на 1%.

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Американский медиамагнат, основатель компании Meta и разработчик социальной сети Facebook Марк Цукерберг планирует подать в отставку в 2023 году. Об этом во вторник, 22 ноября, сообщил новостной сайт The Leak со ссылкой на собственные источники.

"Наш инсайдерский источник, посвященный в планы Meta, сообщает нам, что "Цукерберг собирается уйти в отставку в следующем году", –– в частности, написало издание.

Как уточняется, решение об отставке никак не повлияет на "мeтaвселенную".

Журналисты отмечают, что своим решением об отставке Цукерберг хочет взять на себя ответственность за неудовлетворительные результаты проекта в рамках виртуальной реальности, акции которого упали более чем на 70% по сравнению с пиковым значением.

В течение всего года Цукерберг горел желанием продвигать "метавселенную", несмотря на скептицизм и опасения акционеров. При этом бизнесмен утверждал, что рискованный проект в долгосрочной перспективе обязательно окупится.

Новости об увольнении Цукерберга: реакция компании

После того как The Leak выпустил свою новость, представитель компании Meta Энди Стоун опроверг информацию о том, что Марк Цукерберг уйдет в отставку с поста CEO в следующем году.

"Это неправда", –– написал он.

В то же время на фоне новости об отставке Цукерберга акции Meta ненадолго ушли в рост на 1%, рассказало агентство Reuters.

Напомним, из-за проекта "Метавселенная" Марк Цукерберг за год потерял более $100 млрд. Сейчас американский предприниматель является владельцем $38,1 млрд, хотя еще год назад –– в сентябре 2021 года –– он располагал $142 млрд.

Фокус также рассказывал о том, что Facebook впервые за время существования начнет масштабные увольнения персонала.