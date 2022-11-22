ЗМІ пишуть, що Цукерберг має намір покинути пост глави Meta: з'явилася реакція компанії

За інформацією журналістів, творець соцмережі Facebook хоче піти з посади наступного року. На тлі цього акції компанії Meta зросли на 1%.

Related video

Американський медіамагнат, засновник компанії Meta й розробник соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг планує подати у відставку у 2023 році. Про це у вівторок, 22 листопада, повідомив сайт новин The Leak із посиланням на власні джерела.

"Наше інсайдерське джерело, присвячене планам Meta, повідомляє нам, що "Цукерберг збирається піти у відставку наступного року", –– зокрема, написало видання.

Як уточнюється, рішення про відставку ніяк не вплине на метавсесвіт.

Журналісти зазначають, що своїм рішенням про відставку Цукерберг хоче взяти на себе відповідальність за незадовільні результати проєкту в межах віртуальної реальності, акції якого впали більш ніж на 70% порівняно з піковим значенням.

Протягом усього року Цукерберг горів бажанням просувати метавсесвіт, незважаючи на скептицизм і побоювання акціонерів. Водночас бізнесмен стверджував, що ризикований проєкт у довгостроковій перспективі обов'язково окупиться.

Новини про звільнення Цукерберга: реакція компанії

Після того, як The Leak випустив свою новину, представник компанії Meta Енді Стоун спростував інформацію про те, що Марк Цукерберг піде у відставку з поста CEO наступного року.

"Це неправда", — написав він.

Водночас на тлі новини про відставку Цукерберга акції Meta ненадовго пішли в ріст на 1%, розповіло агентство Reuters.

Нагадаємо, через проєкт "Метавсесвіт" Марк Цукерберг за рік втратив понад $100 млрд. Зараз американський підприємець є власником $38,1 млрд, хоча ще рік тому — у вересні 2021 року — він мав $142 млрд.

Фокус також розповідав про те, що Facebook уперше за час існування розпочне масштабні звільнення персоналу.