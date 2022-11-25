РФ достигла "цифрового суверенитета": ушли почти все иностранные IT-компании, — глава Минцифры (видео)

По словам российского чиновника Максута Шадаева, он верит, что у российской IT-индустрии есть потенциал. А ниши, которые прежде занимали иностранные решения, удастся заместить российскими разработками.

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Глава российского Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев заявил, что Россия уже "достигла цифрового суверенитета", так как почти все зарубежные IT-компании ушли с российского рынка. Об этом сообщает ТАСС.

"Если говорить про цифровой суверенитет, то мы его уже достигли. Потому что иностранные компании уже почти все ушли с отечественного рынка", — пояснил Шадаев, возможно, с отсылкой к словам президента РФ Путина, по утверждению которого, от успехов РФ в сфере ИИ зависит место страны в мире, а также суверенитет.

"Мы теперь предоставлены сами себе", — добавил Шадаев.

По словам российского чиновника, он верит, что те ниши, которые прежде занимали иностранные решения, удастся успешно заместить российскими разработками, а у российской IT-индустрии есть потенциал.

На днях президент РФ Владимир Путин высказал мнение о том, что Россия идет "на шаг впереди" некоторых стран по части искусственного интеллекта, поэтому нужно наращивать усилия. Он также призвал минимизировать работу человека на опасных участках производства.

Напомним, что в ВСУ рассказали, когда РФ наладит производство иранских БПЛА. По словам спикера ВВС ВСУ Юрия Игната, Иран намерен действовать в обход западных санкций и передать РФ чертежи и технологии для производства вооружения.

Ранее Фокус сообщал, что в США улучшают высокотехнологичные дроны перед предполагаемой отправкой их в Украину. Представители США опасаются, что системы собьют, и таким образом эти технологии попадут к россиянам.