"Это не будет быстро": в ВСУ рассказали, когда РФ сможет наладить производство иранских БПЛА

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат отметил, что Иран хочет обойти санкции Запада, передав России чертежи и технологии для производства вооружения.

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Москва и Тегеран заключили сделку на изготовление иранских ударных дронов на территории России, но запуск производства не будет быстрым, а на это уйдут месяцы. Об этом рассказал спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, развернуть производство БПЛА в России можно, в стране есть необходимое оборудование. Однако понадобится время для запуска и это может затянуться, потому что в РФ найдутся люди, которые захотят на этом заработать.

"Развернуть все это на каких-то мощностях, просто завезти там, где уже есть оборудование, можно. Но все равно все это требует времени. И, как мы знаем, в России этот процесс может затянуться, потому что может кто-нибудь захочет на этом еще и дополнительно заработать", — сказал он.

Юрий Игнат заявил, что таким образом Иран хочет обойти санкции Запада, передав России чертежи и технологии для производства вооружения.

Он отметил, что на данном этапе войны дроны являются важным вооружением, потому что они позволяют наносить удары российским войскам в тылу. Юрий Игнат также не исключил, что возможное предоставление Ираном баллистических ракет России могло замедлиться из-за дипломатических факторов.

"Возможно, включены какие-то дипломатические ресурсы, переговорные процессы, возможно, какие-то страны на это влияют", — добавил спикер.

Напомним, 19 ноября СМИ сообщали, что Иран и Россия заключили соглашение о создании сотни БПЛА на территории России. По информации журналистов, обе страны быстро движутся в вопросах передачи проектов и ключевых компонентов для запуска производства.

17 ноября в ГУР рассказали, что в иранском дроне Shahed-136 нашли детали из Украины, США и Европы. Только двигатель оказался иранского производства, а остальная техника была изготовлена за рубежом.