"Це не буде швидко": у ЗСУ розповіли, коли РФ зможе налагодити виробництво іранських БПЛА

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що Іран хоче обійти санкції Заходу, передавши Росії креслення й технології для виробництва озброєння.

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Москва й Тегеран уклали угоду на виготовлення іранських ударних дронів на території Росії, але запуск виробництва не буде швидким, а на це підуть місяці. Про це розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, розгорнути виробництво БПЛА в Росії можна, у країні є необхідне обладнання. Однак знадобиться час для запуску, і це може затягнутися, бо в РФ знайдуться люди, які захочуть на цьому заробити.

"Розгорнути все це на якихось потужностях, просто завезти туди, де вже є обладнання, можна. Але все одно все це вимагає часу. І, як ми знаємо, в Росії цей процес може затягнутися, бо, може, хтось захоче на цьому ще й додатково заробити", — сказав він.

Юрій Ігнат заявив, що так Іран хоче обійти санкції Заходу, передавши Росії креслення й технології для виробництва озброєння.

Він зазначив, що на цьому етапі війни дрони є важливим озброєнням, тому що вони дозволяють завдавати ударів російським військам у тилу. Юрій Ігнат також не виключив, що можливе надання Іраном балістичних ракет Росії могло сповільнитися через дипломатичні чинники.

"Можливо, включено якісь дипломатичні ресурси, переговорні процеси, можливо, якісь країни на це впливають", — додав речник.

Нагадаємо, 19 листопада ЗМІ повідомляли, що Іран і Росія уклали угоду про створення сотні БПЛА на території Росії. За інформацією журналістів, обидві країни швидко рухаються в питаннях передачі проєктів і ключових компонентів для запуску виробництва.

17 листопада в ГУР розповіли, що в іранському дроні Shahed-136 знайшли деталі з України, США та Європи. Тільки двигун виявився іранського виробництва, а решта техніки була виготовлена за кордоном.