РФ досягла "цифрового суверенітету": пішли майже всі іноземні IT-компанії, — голова Мінцифри (відео)

За словами російського чиновника Максута Шадаєва, він вірить, що російська IT-індустрія має потенціал. А ніші, які колись займали іноземні рішення, вдасться замістити російськими розробками.

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Глава російського Міністерства цифрового розвитку, зв'язку та масових комунікацій Максут Шадаєв заявив, що Росія вже "досягла цифрового суверенітету", оскільки майже всі закордонні IT-компанії пішли з російського ринку. Про це повідомляє ТАСС.

"Якщо говорити про цифровий суверенітет, то ми його вже досягли. Тому що іноземні компанії вже майже всі пішли з вітчизняного ринку", — пояснив Шадаєв, можливо, з посиланням на слова президента РФ Путіна, за твердженням якого, від успіхів РФ у сфері ШІ залежить місце країни у світі, і навіть суверенітет.

"Ми тепер надані самі собі", — додав Шадаєв.

За словами російського чиновника, він вірить, що ті ніші, які раніше займали іноземні рішення, вдасться успішно замістити російськими розробками, а російська IT-індустрія має потенціал.

Днями президент РФ Володимир Путін висловив думку про те, що Росія йде "на крок попереду" деяких країн щодо штучного інтелекту, тому потрібно нарощувати зусилля. Він також закликав мінімізувати працю людини на небезпечних ділянках виробництва.

Нагадаємо, що в ЗСУ розповіли, коли РФ налагодить виробництво іранських БПЛА. За словами спікера ВПС ЗСУ Юрія Ігната, Іран має намір діяти в обхід західних санкцій і передати РФ креслення та технології для виробництва озброєння.

Раніше Фокус повідомляв, що у США покращують високотехнологічні дрони перед передбачуваним відправленням їх в Україну. Представники США побоюються, що системи зіб'ють і так ці технології потраплять до росіян.