Tesla неоднократно наехала на детскую коляску: подкачало программное обеспечение (видео)

Автопилот Tesla Full Self-Driving игнорировал детскую коляску с куклой, которая имитировала ребенка.

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В рамках проекта Dawn Project были проведены тесты на безопасность вождения. Автопилот Tesla Full Self-Driving показал себя не лучшим образом, не распознав детскую коляску, пишет dawnproject.com.

Тесты безопасности проводились на общественной парковке компанией The Dawn Project в Санта-Барбаре, Калифорния (США), в октябре 2022 года с использованием последней версии программного обеспечения Tesla Full Self-Driving Beta, доступной на момент тестирования, — Tesla Full Self-Driving Beta 10.69. 2.2.

Тестирование показало, что программное обеспечение Tesla Full Self-Driving никак не реагирует на детскую коляску, хотя использовался распространенный сценарий вождения, когда ПО должно распознавать пешеходов и разного рода преграды. Автопилот Full Self-Driving неоднократно "не замечал" коляску, в которой сидела кукла, имитирующая ребенка. В итоге, машина сбивала коляску.

Тесты безопасности, проведенные в рамках Dawn Project, подтверждают предыдущие выводы о том, что полностью автономное вождение электромобиля Tesla несет множество рисков и даже смертельную угрозу, особенно для детей-пешеходов.

Ранее мы сообщали о том, что электрокар Tesla заблокировал двери, потому что автовладелец не установил новый аккумулятор, хотя старый еще работал. Проблема была в том, что документация на машину оказалась запертой в салоне. В итоге автомобиль вскрыли и починили. Но этим уже занимался новый его владелец.

Также сообщали, что Tesla слишком быстро закрывает окна, и это может навредить пассажирам или водителю, если они не успеют убрать руки со стекла.