Tesla неодноразово наїхала на дитячий візок: підкачало програмне забезпечення (відео)

Автопілот Tesla Full Self-Driving ігнорував дитячий візок із лялькою, яка імітувала дитину.

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У межах проєкту Dawn Project було проведено тести на безпеку водіння. Автопілот Tesla Full Self-Driving показав себе не найкращим чином, не розпізнавши дитячий візок, пише dawnproject.com.

Тести безпеки проводилися на громадському паркуванні компанією The Dawn Project у Санта-Барбарі, Каліфорнія (США), у жовтні 2022 року з використанням останньої версії програмного забезпечення Tesla Full Self-Driving Beta, доступної на момент тестування, Tesla Full Self-Driving Beta.. 2.2.

Тестування показало, що програмне забезпечення Tesla Full Self-Driving ніяк не реагує на дитячий візок, хоча використовувався поширений сценарій водіння, коли програмне забезпечення повинно розпізнавати пішоходів і різного роду перепони. Автопілот Full Self-Driving неодноразово "не помічав" коляску, в якій сиділа лялька, яка імітує дитину. У результаті машина збивала коляску.

Тести безпеки, проведені в межах Dawn Project, підтверджують попередні висновки про те, що автономне водіння електромобіля Tesla несе безліч ризиків і навіть смертельну загрозу, особливо для дітей-пішоходів.

Раніше ми повідомляли про те, що електрокар Tesla заблокував двері, тому що автовласник не встановив новий акумулятор, хоча старий ще працював. Проблема була в тому, що документація на машину виявилася замкненою в салоні. У результаті автомобіль розкрили та полагодили. Але цим уже займався його новий власник.

Також повідомляли, що Tesla занадто швидко закриває вікна, і це може нашкодити пасажирам або водієві, якщо вони не встигнуть прибрати руки зі скла.