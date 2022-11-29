Россия может остаться без Интернета: производство оптоволокна снизилось на 60 %

Китай и Индия не спешат помогать российским производителям оптоволоконных интернет-кабелей.

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Согласно заявлению топ-менеджера российской компании "Оптиковолоконные системы", в РФ уменьшились темпы производства оптоволокна. Причиной тому стали санкции США против России, пишет comnews.ru.

Источник рассказал, что по причине санкций США и Евросоюза, российскому предприятию пришлось сократить производство оптического волокна на "30–60 %". Также он посетовал на сложную "геополитическую обстановку", подразумевая полномасштабную войну, развернутую Россией против Украины.

Издание сообщило, что предприятие "Оптиковолоконные системы" начало работу в 2015 году (видимо, за его счет правительство страны-агрессора пыталась заняться импортозамещением в телекоммуникационной сфере, — прим. ред.). Фабрика изготавливала интернет-кабели по следующим стандартам: G652, G657А1, G657А2, G654, а также кабели, диаметр которых составлял 200 микрон.

Теперь руководство данной компании ссылается на нарушение поставок необходимых компонентов из Нидерландов и Японии. Эти страны поддерживают союзников, которые ввели санкции против РФ после вторжения ВС России на территорию Украины. Некоторое время предприятие применяло запасы, которые дали возможность дотянуть до мая 2022 года. На данный момент некоторые виды сырья покупают в КНР и Индии. Несмотря на одобрение действий России, Китай не спешит вести торговлю в открытую. Топ-менеджер роскомпании рассказал, что китайские предприятия опасаются вторичных санкций. Индийские — не исключение. Также на замедление темпов производства повлияло подорожание авиаперевозок. В итоге, оптоволоконные интернет-кабелей стало меньше и стоят они теперь дороже.

СМИ пишет, что компания была способна производить "до 4 млн км оптоволокна в течение года". "Такой объем обеспечивал 50% потребности российских кабельных заводов и 100 % — для целей госзакупок", — говорится в материале.

Отметим, что оптоволокно используется, в основном, для обеспечения функционирования волоконно-оптической связи и волоконно-оптических сенсоров.

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