Росія може залишитися без інтернету: виробництво оптоволокна знизилося на 60%

Китай та Індія не поспішають допомагати російським виробникам оптоволоконних інтернет-кабелів.

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Згідно із заявою топменеджера російської компанії "Оптиковолоконні системи", в РФ зменшилися темпи виробництва оптоволокна. Причиною цього стали санкції США проти Росії, пише comnews.ru.

Джерело розповіло, що через санкції США та Євросоюзу російському підприємству довелося скоротити виробництво оптичного волокна на "30-60%". Також він нарікав на складну "геополітичну обстановку", маючи на увазі повномасштабну війну, розгорнуту Росією проти України.

Видання повідомило, що підприємство "Оптиковолоконні системи" розпочало роботу у 2015 році (мабуть, за його рахунок уряд країни-агресора намагався зайнятися імпортозаміщенням у телекомунікаційній сфері, — прим. ред.). Фабрика виготовляла інтернет-кабелі за такими стандартами: G652, G657А1, G657А2, G654, — а також кабелі, діаметр яких складав 200 мікронів.

Тепер керівництво цієї компанії посилається на порушення постачання необхідних компонентів із Нідерландів і Японії. Ці країни підтримують союзників, які запровадили санкції проти РФ після вторгнення ЗС Росії на територію України. Якийсь час підприємство застосовувало запаси, які дали можливість дотягнути до травня 2022 року. Наразі деякі види сировини купують у КНР та Індії. Незважаючи на схвалення дій Росії, Китай не поспішає вести торгівлю відкрито. Топменеджер роскомпанії розповів, що китайські підприємства побоюються вторинних санкцій. Індійські — не виняток. Також на уповільнення темпів виробництва вплинуло подорожчання авіаперевезень. У результаті оптоволоконних інтернет-кабелів поменшало, і коштують вони тепер дорожче.

ЗМІ пише, що компанія була здатна виробляти "до 4 млн км оптоволокна протягом року". "Такий обсяг забезпечував 50% потреби російських кабельних заводів і 100% — для держзакупівель", — ідеться в матеріалі.

Зазначимо, що оптоволокно використовується в основному для забезпечення функціонування волоконно-оптичного зв'язку та волоконно-оптичних сенсорів.

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