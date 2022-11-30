Российский "самолет Судного дня" научился связываться с атомными подлодками

Во время испытания Ил-80 смог передать сигналы субмаринам через толщу воды, используя плавучие антенны.

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Российский "самолет Судного дня" Ил-80 теперь может поддерживать связь с атомными подводными лодками. об этом пишет агентство "РИА Новости", ссылаясь на свои анонимные источники.

Они утверждают, что военные провели испытания, в ходе которых Ил-80 связывался с ракетоносными российскими подводными лодками, когда они находились на глубине. Как оказалось, с помощью сверхдлинных радиоволн "самолет Судного дня" способен обмениваться информацией даже через толщу воды. Однако для этого субмарина должна выпустить на поверхность специальную буксируемую антенну связи, погружающуюся при необходимости.

В 2020 году представители холдинга "Роэлектроника" сообщили, что научно-производственное предприятие "Полет" пытается улучшить системы связи Ил-80 с помощью новых технологий. Инженеры стремились повысить надежность управления стратегическими силами и силами общего назначения российской армии.

Ил-80 (Ил-86ВзПУ) — это воздушный командный пункт, созданный на базе гражданского авиалайнера Ил-86. Благодаря ему российские власти, в том числе президент, сможет управлять войсками во время ядерной войны в случае выхода из строя наземных пунктов управления и систем связи. За это на Западе его и прозвали "самолетом Судного дня" и "Воздушным Кремлем". Согласно открытым источникам, Воздушно-космические силы РФ располагают четырьмя такими транспортными средствами.

Ил-80 создали в 1980-х годах, а в 1985 он совершил первый полет. Известно, что в самолете нет иллюминаторов, поэтому посмотреть наружу можно только из кабины пилотов.

Издание Interesting Engineering отмечает, что россияне испытывают связь между атомными подводными лодками и "самолетом Судного дня" на фоне войны в Украине и различных угроз применения ядерного оружия. В то же время, такие испытания, как правило, планируются заранее и требуют длительной подготовки, поэтому не стоит воспринимать сообщение, как провокацию со стороны РФ. Тем более, что испытания с Ил-80 не получили такой широкой огласки, как другие военные разработки России.

Ранее писали, что 3 мая самолет "судного дня" Владимира Путина заметили над Москвой. Предполагалось, что он пролетит над столицей РФ во время парада 9 мая, но потом появилась информация, будто Ил-80 сломался.

Сообщали также, что Россия может использовать новый дрон "Москит" для "глушения" связи в Украине. По имеющейся информации, БПЛА оснащен антеннами и оборудованием для радиоэлектронной борьбы.