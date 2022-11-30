Російський "літак Судного дня" навчився зв'язуватися з атомними підводними човнами

Під час випробування Іл-80 зміг передати сигнали субмаринам через товщу води, використовуючи плавучі антени.

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Російський "літак Судного дня" Іл-80 тепер може підтримувати зв'язок із атомними підводними човнами. Про це пише агентство "РИА Новости", посилаючись на свої анонімні джерела.

Вони стверджують, що військові провели випробування, під час яких Іл-80 зв'язувався з російськими ракетоносними підводними човнами, коли вони перебували на глибині. Як виявилося, за допомогою наддовгих радіохвиль "літак Судного дня" здатний обмінюватися інформацією навіть через товщу води. Однак для цього субмарина повинна випустити на поверхню спеціальну антену зв'язку, що буксирується та занурюється за необхідності.

2020 року представники холдингу "Роелектроніка" повідомили, що науково-виробниче підприємство "Політ" намагається покращити системи зв'язку Іл-80 за допомогою нових технологій. Інженери прагнули підвищити надійність управління стратегічними силами та силами загального призначення російської армії.

Іл-80 (Іл-86ВзПУ) — це повітряний командний пункт, створений на базі цивільного авіалайнера Іл-86. Завдяки йому російська влада, зокрема президент, зможе керувати військами під час ядерної війни в разі виходу з ладу наземних пунктів управління та систем зв'язку. За це на Заході його й прозвали "літаком Судного дня" та "Повітряним Кремлем". Згідно з відкритими джерелами, Повітряно-космічні сили РФ мають у своєму розпорядженні чотири такі транспортні засоби.

Іл-80 створили в 1980-х роках, а а 1985 він здійснив перший політ. Відомо, що в літаку немає ілюмінаторів, тож подивитися назовні можна лише з кабіни пілотів.

Видання Interesting Engineering зазначає, що росіяни випробовують зв'язок між атомними підводними човнами та "літаком Судного дня" на тлі війни в Україні та різних загроз застосування ядерної зброї. Водночас такі випробування, як правило, плануються заздалегідь і вимагають тривалої підготовки, тому не варто сприймати повідомлення як провокацію з боку РФ. Тим більше, що випробування з Іл-80 не набули такого широкого розголосу, як інші військові розробки Росії.

Раніше писали, що 3 травня літак "судного дня" Володимира Путіна помітили над Москвою. Передбачалося, що він пролетить над столицею РФ під час параду 9 травня, але потім з'явилася інформація, що Іл-80 зламався.

Повідомляли також, що Росія може використати новий дрон "Москіт" для "глушіння" зв'язку в Україні. За наявною інформацією, БПЛА оснащений антенами й обладнанням для радіоелектронної боротьби.