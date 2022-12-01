ВС РФ получили новые разведывательные дроны "Взор": запускаются из ракетницы

Устройство с камерой должно передавать военным изображение, пока спускается на парашюте.

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Российские десантные подразделения получили новый разведывательный дрон "Взор" для проведения боевых операций на территории Украины. Об этом пишет "РИА Новости", ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе России.

По его словам, "Взор" является беспилотным аппаратом весом 300 г, диаметром 5 см и длиной 30 см. Солдат выстреливает таким "снарядом" из ручной ракетницы, после чего дрон взлетает на высоту около 250 метров, а затем раскрывает парашют и спускается, передавая изображение военным на расстояние до 1,2 км. Спуск занимает около 3 мин., после чего десатники могут подобрать устройство и использовать в качестве обычной камеры наблюдения, установив на технике, зданиях или любых опорах, однако для ее работы потребуется наземный источник питания.

"Взор" оснащается дневной оптической или высококонтрастной камерой для сумерек, охватывающие площадь 700 кв. м. Специальное программное обеспечение выводит изображение на любой планшет, ноутбук или смартфон, распознавая и подсвечивая разные объекты.

Источник подчеркнул, что первую партию из 50 новых дронов "Взор" уже отправили подразделениям воздушно-десантных войск ВС РФ, которые воюют в Украине. От того, как устройство покажет себя в боевых действиях зависит, будут ли россияне широко применять его в дальнейшем.

Ранее в России заявили о создании нового отечественного дрона "Добрыня", выдерживающего экстремальные погодные условия. Как оказалось, инженеры концерна "Алмаз-Антей" взяли дешевые китайские квадрокоптеры, привинтили к ним пластиковые корпусы и решили тысячами продавать российской армии, увеличив цену в четыре раза.

Недавно в России также представили новые БПЛА "Аист", "Бинокль" и "Шершень" на выставке "Аэронет 2035". Компания "Съемка с воздуха" уверена, что российская армия сможет эффективно применять такие аппараты на войне в Украине.