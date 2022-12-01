ЗС РФ отримали нові розвідувальні дрони "Взор": запускаються з ракетниці

Пристрій з камерою повинен передавати військовим зображення, поки спускається на парашуті.

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Російські десантні підрозділи отримали новий розвідувальний дрон "Взор" для проведення бойових операцій на території України. Про це пише "РИА Новости", посилаючись на джерело в оборонно-промисловому комплексі Росії.

За його словами, "Взор" є безпілотним апаратом вагою 300 г, діаметром 5 см і довжиною 30 см. Солдат вистрілює таким "снарядом" із ручної ракетниці, після чого дрон злітає на висоту приблизно 250 метрів, а потім розкриває парашут і спускається, передаючи зображення військовим на відстань до 1,2 км. Спуск займає майже 3 хв., після чого десантники можуть підібрати пристрій і використовувати як звичайну камеру спостереження, встановивши на техніці, будинках або будь-яких опорах, проте для її роботи потрібне наземне джерело живлення.

"Взор" оснащується денною оптичною або висококонтрастною камерою для сутінків, що охоплюють площу 700 кв. м. Спеціальне програмне забезпечення виводить зображення на будь-який планшет, ноутбук чи смартфон, розпізнаючи та підсвічуючи різні об'єкти.

Джерело наголосило, що першу партію з 50 нових дронів "Взор" уже відправили підрозділам повітряно-десантних військ ЗС РФ, які воюють в Україні. Від того, як пристрій покаже себе в бойових діях, залежить, чи застосовуватимуть його росіяни широко й надалі.

Раніше в Росії заявили про створення нового вітчизняного дрону "Добриня", який витримує екстремальні погодні умови. Як з'ясувалося, інженери концерну "Алмаз-Антей" взяли дешеві китайські квадрокоптери, пригвинтили до них пластикові корпуси та вирішили тисячами продавати російській армії, збільшивши ціну вчетверо.

Нещодавно в Росії також представили нові БПЛА "Аист", "Бинокль" і "Шершень" на виставці "Аеронет 2035". Компанія "Зйомка з повітря" впевнена, що російська армія зможе ефективно застосовувати такі апарати на війні в Україні.