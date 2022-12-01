БПЛА-перехватчики, радары, системы поражения: как мир защищается от дронов Ирана

Правительство Катара получит военное оборудование от США.

Related video

Государственный департамент США одобрил продажу Катару систему защиты от беспилотников на фоне растущей агрессии со стороны Ирана. Подробности американское министерство обороны (Пентагон) опубликовало на официальном сайте.

Оборудование стоимостью около $1 млрд для армии Катара должны поставить такие крупные производители вооружений, как SRC, Raytheon Technologies Corp и Northrop Grumman Corp. Агентство Пентагона по сотрудничеству в области безопасности и обороны уведомило Конгресс о возможной продаже 29 ноября. Впрочем, ведомство пока не сообщает о завершении переговоров и подписании контракта.

В Пентагоне отметили, что власти Катара попросили предоставить им 10 малых стационарных интегрированных систем поражения малогабаритных беспилотных летательных аппаратов (FS-LIDS), систем противодействия беспилотным радиоэлектронным средствам, радары многофункциональной радиочастотной системы Ku-диапазона, комплексы противодействия беспилотным системам радиоэлектронной борьбы, электрооптические и инфракрасные камеры, а также другое вспомогательное оборудование. Специалисты из США должны будут обучить катарских коллег и оказывать техническую поддержку.

Кроме того, Катар просит 200 перехватчиков Coyote Block 2 — это небольшие автономные дроны с раскладными крыльями и самонаведением. Они оснащены реактивными двигателями, чтобы догонять летающие цели и поражать их на расстоянии до 15 км с возможностью повторить попытку в случае промаха. Coyote Block 2 приближаются к цели и взрывают боеголовку ближнего радиуса действия, поражая взрывной волной и осколками.

"Предлагаемая продажа улучшит способность Катара противостоять текущим и будущим угрозам, предоставляя возможности электронного и кинетического поражения беспилотных авиационных систем. Катару не составит труда включить эти предметы и/или услуги в свои вооруженные силы", — отмечается в заявлении Пентагона.

Агентство Reuters связывает одобрение продажи с позицией президента Джо Байдена, который недавно назвал Катар главным союзником США, не входящим в НАТО. Он предупредил Конгресс, что предоставит Катару особый статус. Стоит отметить, что стране находится авиабаза США "Аль-Удейд" и передовой оперативный штаб всех сил США на Ближнем Востоке, также известный как Centcom. Катар также сыграл большую роль в ядерных переговорах с Ираном и в отношениях с Афганистаном.

Ранее писали, какие дроны состоят на вооружении у Ирана и на что они способны. Исламская республика сделала ставку на беспилотные технологии и значительно преуспела в этой отрасли, вооружая другие страны.

Появилась информация, что в 2023 году Россия может атаковать Украину иранскими дронами собственного производства. Как заметили разведчики, Тегеран передает россиянам чертежи и компоненты.