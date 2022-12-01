БПЛА-перехоплювачі, радари, системи поразки: як світ захищається від дронів Ірану

Уряд Катару отримає військове обладнання від США.

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Державний департамент США схвалив продаж Катару систему захисту від безпілотників на тлі агресії, що росте, з боку Ірану. Американське міністерство оборони (Пентагон) опублікувало на офіційному сайті.

Обладнання вартістю близько $1 млрд для армії Катару мають поставити такі великі виробники озброєнь, як SRC, Raytheon Technologies Corp та Northrop Grumman Corp. Агентство Пентагону зі співробітництва в галузі безпеки та оборони повідомило Конгрес про можливий продаж 29 листопада. Втім, відомство поки не повідомляє про завершення переговорів та підписання контракту.

У Пентагоні зазначили, що влада Катару попросила надати їм 10 малих стаціонарних інтегрованих систем ураження малогабаритних безпілотних літальних апаратів (FS-LIDS), систем протидії безпілотним радіоелектронним засобам, радари багатофункціональної радіочастотної системи Ku-діапазону, комплекси протидії безпілотним системам. камери та інше допоміжне обладнання. Фахівці зі США повинні будуть навчити катарських колег та надавати технічну підтримку.

Крім того, Катар просить 200 перехоплювачів Coyote Block 2 – це невеликі автономні дрони з розкладними крилами та самонаведенням. Вони оснащені реактивними двигунами, щоб наздоганяти літальні цілі й вражати їх на відстані до 15 км з можливістю повторити спробу в разі промаху. Coyote Block 2 наближаються до цілі та підривають боєголовку ближнього радіуса дії, вражаючи вибуховою хвилею та осколками.

"Пропонований продаж покращить здатність Катару протистояти поточним і майбутнім загрозам, надаючи можливості електронної та кінетичної поразки безпілотних авіаційних систем. Катару не важко буде додати ці предмети та/або послуги у свої збройні сили", — наголошується в заяві Пентагону.

Агентство Reuters пов'язує схвалення продажу з позицією президента Джо Байдена, який нещодавно назвав Катар головним союзником США, який не входить до НАТО. Він попередив Конгрес, що надасть Катару особливий статус. Варто зазначити, що в країні знаходиться авіабаза США "Аль-Удейд" і передовий оперативний штаб усіх сил США на Близькому Сході, також відомий як Centcom. Катар також відіграв велику роль у ядерних переговорах з Іраном та у відносинах з Афганістаном.

Раніше писали, які дрони перебувають на озброєнні в Ірану і на що вони здатні. Ісламська республіка зробила ставку на безпілотні технології й значно досягла успіху в цій галузі, озброюючи інші країни.

З'явилася інформація, що 2023 року Росія може атакувати Україну іранськими дронами власного виробництва. Як зауважили розвідники, Тегеран передає росіянам креслення та компоненти.