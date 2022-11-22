У 2023 році в Україні можуть застосувати іранські дрони, виготовлені в РФ, — CNN

Росія може розпочати виробництво безпілотників з іранськими компонентами за кілька місяців. Загалом планується зібрати тисячі таких БПЛА.

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Іран і Росія на початку листопада досягли угоди про початок виробництва бойових безпілотників в РФ. Тегеран починає передавати Москві креслення та компоненти для майбутніх дронів. Про це свідчать розвіддані однієї з країн, які уважно стежать за програмою озброєння Ірану, повідомляє CNN із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника видання, мета полягає в тому, щоб Росія зробила тисячі нових бойових безпілотників із використанням іранських компонентів і креслень. Джерело додало, що якщо дві країни будуть просуватися в реалізації свого плану, очікується, що виробництво може початися за кілька місяців, і цілком можливо, що РФ зможе використати безпілотники на полі бою в Україні в наступному році.

Представник іранського представництва при ООН прямо не спростував припущення про те, що Іран допоможе Росії виробляти безпілотники, але заявив, що Іран дотримується принципів "суверенітету, незалежності, єдності та територіальної цілісності". У заяві для журналістів представник сказав, що Іран і Росія "підтримували двосторонню оборонну, наукову та дослідницьку співпрацю" протягом багатьох років, ще до війни РФ проти України.

"Іран і Росія можуть брехати світові, але вони не можуть приховати факти: Тегеран допомагає вбивати українських мирних жителів, постачаючи зброю та допомагаючи Росії. Це ще одна ознака того, наскільки ізольовані й Іран, і Росія", — заявили в Білому домі, коментуючи інформацію про виробництво іранських дронів у Росії.

Нагадаємо, раніше цього місяця Міністерство фінансів США ввело в дію санкції проти іранської компанії Shahed Aviation Industries, яка відповідальна за розробку та виробництво дронів-камікадзе Shahed-136, які використовуються Збройними силами РФ у війні проти України.

Раніше Фокус розбирався, чи здатний Захід зупинити постачання іранського озброєння в Росію.