В 2023 году в Украине могут применить иранские дроны, изготовленные в РФ, — CNN

Россия может начать производство беспилотников с иранскими компонентами через несколько месяцев. Всего планируется собрать тысячи таких БПЛА.

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Иран и Россия в начале ноября достигли соглашения о начале производства боевых беспилотников в РФ. Тегеран начинает передавать Москве чертежи и компоненты для будущих дронов. Об этом свидетельствуют разведданные одной из стран, которые внимательно следят за программой вооружения Ирана, передает CNN со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, цель состоит в том, чтобы Россия произвела тысячи новых боевых беспилотников с использованием иранских компонентов и чертежей. Источник добавил, что если две страны будут продвигаться в реализации своего плана, ожидается, что производство может начаться через несколько месяцев, и вполне возможно, что РФ сможет использовать беспилотники на поле боя в Украине в следующем году.

Представитель иранского представительства при ООН прямо не опроверг предположение о том, что Иран поможет России производить беспилотники, но заявил, что Иран соблюдает принципы "суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности". В заявлении для журналистов представитель сказал, что Иран и Россия "поддерживали двустороннее оборонное, научное и исследовательское сотрудничество" в течение многих лет, еще до войны РФ против Украины.

"Иран и Россия могут лгать миру, но они не могут скрыть факты: Тегеран помогает убивать украинских мирных жителей, поставляя оружие и помогая России. Это еще один признак того, насколько изолированы и Иран, и Россия", — заявили в Белом доме, комментируя информацию о производстве иранских дронов в России.

Напомним, ранее в этом месяце Министерство финансов США ввело в действие санкции в отношении иранской компании Shahed Aviation Industries, которая ответственна за разработку и производство дронов-камикадзе Shahed-136, используемых Вооруженными силами РФ в войне против Украины.

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