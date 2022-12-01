Лучше любого Интернета: ученые добились сверхбыстрой и дешевой спутниковой связи

Устройство размером с упаковку салфеток передает данные на Землю с расстояния 480 км и со скоростью 100 Гбит/с.

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Сотрудники Лаборатории Линкольна из Массачуссетского технологического института (MIT) установили новый рекорд скорости передачи данных между спутником и Землей. Результаты исследования описаны на официальном сайте учреждения.

Сотрудники разработали устройство TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) размером с упаковку салфеток которое шифрует данные и в виде лазерных лучей передает их из космоса на приемник, расположенный в американском штате Калифорния. Как оказалось, технология способна передавать данные с расстояния 480 км со скоростью 100 Гбит\сек — это в 100 раз быстрее, чем самый скоростной Интернет, доступный обычным пользователям. Кроме того, TBIRD в 1000 раз быстрее, чем радиочастотные линии, традиционно используемые для спутниковой связи.

"Мы продемонстрировали более высокую скорость передачи данных, чем когда-либо прежде, в меньшем корпусе, чем когда-либо прежде. Хотя отправка данных из космоса с помощью лазеров может показаться футуристической, та же техническая концепция лежит в основе оптоволоконного интернета, который мы используем каждый день. Разница в том, что лазерные передачи происходят в открытой атмосфере, а не в кабелях", — прокомментировала Джейд Ван, руководитель программы лаборатории по полезной нагрузке TBIRD и наземной связи.

В 2014 году ученые разработали программу для выполнения научных миссий с очень низкими затратами. Сегодня космические приборы собирают больше данных, чем могут отправить на Землю традиционные линии связи, и TBIRD должна решить эту проблему. В мае 2022 года устройство запустили вместе со спутником CubeSat на орбиту в 480 км над поверхностью Земли в рамках программы NASA под названием Pathfinder Technology Demonstrator. Приемник расположен на вершине Столовой горы (Table Mountain), выше уровня облаков, которые не мешают лазерной связи.

"Далее мы планируем реализовать дополнительные функции системы TBIRD, в том числе увеличить скорость до 200 гигабит в секунду, позволяя передавать по нисходящей линии более 2 терабайт данных, что эквивалентно 1000 фильмов высокой четкости, за один пятиминутный проход над наземной станцией", — добавила Джейд Ван.

Недавно стало известно, что японские ученые ускорили передачу данных по оптоволокну до 1,53 Пбит/с. Технология совместима с существующей инфраструктурой, поэтому вскоре ее могут реализовать на коммерческом уровне.

Писали также, что стартап Aalyria разрабатывает систему сверхскоростного лазерного Интернета Tightbeam. Лучи будут передавать данные между базовыми станциями и конечными абонентами под управлением специального облачного ПО.