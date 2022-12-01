Краще за будь-який інтернет: учені домоглися надшвидкого й дешевого супутникового зв'язку

Пристрій розміром із упаковку серветок передає дані на Землю з відстані 480 км і зі швидкістю 100 Гбіт/с.

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Співробітники Лабораторії Лінкольна з Массачусетського технологічного інституту (MIT) встановили новий рекорд швидкості передачі між супутником і Землею. Результати дослідження описані на офіційному вебсайті установи.

Співробітники розробили пристрій TeraByte InfraRed Delivery (TBIRD) розміром із упаковку серветок, який шифрує дані й у вигляді лазерних променів передає їх із космосу на приймач, розташований в американському штаті Каліфорнія. Як виявилося, технологія здатна передавати дані з відстані 480 км зі швидкістю 100 Гбіт/сек — це в 100 разів швидше, ніж найшвидший інтернет, доступний звичайним користувачам. Крім того, TBIRD у 1000 разів швидше, ніж радіочастотні лінії, що традиційно використовуються для супутникового зв'язку.

"Ми продемонстрували вищу швидкість передачі даних, ніж будь-коли раніше, у меншому корпусі, ніж коли-небудь раніше. Хоча відправлення даних із космосу за допомогою лазерів може здатися футуристичним, та ж технічна концепція лежить в основі оптоволоконного інтернету, який ми використовуємо щодня. Різниця в тому, що лазерні передачі відбуваються у відкритій атмосфері, а не в кабелях", — прокоментувала Джейд Ван, керівниця програми лабораторії з корисного навантаження TBIRD і наземного зв'язку.

У 2014 році вчені розробили програму для виконання наукових місій із дуже низькими витратами. Сьогодні космічні прилади збирають більше даних, ніж можуть відправити на Землю традиційні лінії зв'язку, і TBIRD має вирішити цю проблему. У травні 2022 року пристрій запустили разом із супутником CubeSat на орбіту 480 км над поверхнею Землі в межах програми NASA під назвою Pathfinder Technology Demonstrator. Приймач розташований на вершині Столової гори (Table Mountain), вище за рівень хмар, які не заважають лазерному зв'язку.

"Далі ми плануємо реалізувати додаткові функції системи TBIRD, у тому числі збільшити швидкість до 200 гігабіт за секунду, дозволяючи передавати по низхідній лінії більше 2 терабайтів даних, що еквівалентно 1000 фільмів високої чіткості, за один п'ятихвилинний прохід над наземною станцією", — додав Ван.

Нещодавно стало відомо, що японські вчені прискорили передачу даних по оптоволокну до 1,53 Пбіт/с. Технологія сумісна з наявною інфраструктурою, тому невдовзі її можуть реалізувати на комерційному рівні.

Писали також, що стартап Aalyria розробляє систему надшвидкісного лазерного інтернету Tightbeam. Промені передаватимуть дані між базовими станціями та кінцевими абонентами під управлінням спеціального хмарного ПЗ.