Передавання даних з оптоволокна розігнали до 1,53 Пбіт/с: наскільки швидким став інтернет

Використовуючи нову технологію, користувач може за секунду завантажити файли об'ємом 1163 ТБ — вистачить, щоб забити кілька жорстких дисків.

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Японські інженери встановили новий рекорд швидкості передавання даних з оптоволокна стандартного діаметра. Про це досягнення прозвітував сайт Національного інституту інформації та комунікаційних технологій (НІКТ).

Учені передавали 55 "режимів" сигналів по одножильному оптичному волокну і змогли "розігнати" інтернет до швидкості 1,53 петабітів за секунду. Більшість провайдерів надає з'єднання з максимальною швидкістю 1 Гігабіт за секунду, а 1 Петабіт — це в мільйон разів більше. Найшвидшою у світі вважається мережа NASA під назвою ESnet6, що передає 46 Тбіт/сек, а японці досягли швидкості приблизно в 1 500 разів вище.

Для розуміння, така швидкість дозволить миттєво завантажити файли загальною вагою 191 250 ГБ або 1163 ТБ, тобто заповнити кілька ємних жорстких дисків. Згідно з підрахунками дослідників, глобальна пропускна спроможність інтернету становить трохи менше 1 Пбіт/с, а нова технологія охоплює її з лишком.

Найвищу швидкість передавання в історії нещодавно показав оптичний чіп, створений інженерами з Данського технічного університету та Технологічного університету Чалмерса — 1,84 Петабіт за секунду. Однак це складне експериментальне обладнання, далеке від комерційного запуску, а НІКТ домоглися прориву, використовуючи стандартне оптичне волокно діаметром 0,125 мм, тому їх технологію набагато простіше впровадити в наявну інфраструктуру.

Як і в більшості сучасних оптичних волокон, в новій системі передавання даних використовується один скляний сердечник, але спочатку світло модулюється для формування 55 окремих потоків даних або режимів, що несуть різну інформацію. На іншому кінці волокна обладнання розшифровує сигнали. Такий підхід дозволив команді ефективніше використовувати світло, ніж під час попереднього дослідження з використанням чотирьох сердечників та одного режиму на кожен — тоді швидкість склала 1,02 Пбіт/с.

Раніше Nokia прискорила комерційний оптоволоконний інтернет до 600 Гбіт/с. Компанія запустила та протестувала мережу завдовжки понад 780 кілометрів, і зв'язок працював без збоїв.