Передачу данных по оптоволокну разогнали до 1,53 Пбит/с: насколько быстрым стал Интернет

Используя новую технологию, пользователь может за секунду скачать файлы объемом 1163 ТБ — хватит, чтобы забить несколько жестких дисков.

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Японские инженеры установили новый рекорд скорости передачи данных по оптоволокну стандартного диаметра. Об этом достижении отчитался сайт Национального института информации и коммуникационных технологий (НИКТ).

Ученые передавали 55 "режимов" сигналов по одножильному оптическому волокну и смогли "разогнать" Интернет до скорости 1,53 петабита в секунду. Большинство провайдеров предоставляет соединение с максимальной скоростью 1 Гигабит в секунду, а 1 Петабит — это в миллион раз больше. Самая быстрой в мире считается сеть NASA под названием ESnet6, передающая 46 Тбит/сек, а японцы добились скорости в примерно 1500 раз выше.

Для понимания, такая скорость позволит мгновенно скачать файлы общим весом 191 250 ГБ или 1163 ТБ, то есть заполнить несколько емких жестких дисков. Согласно подсчетам исследователей, глобальная пропускная способность Интернета составляет чуть менее 1 Пбит/с, а новая технология охватывает ее с лихвой.

Самую высокую скорость передачи данных в истории недавно показал оптический чип, созданный инженерами из Датсткого технического университета и Технологического университета Чалмерса — 1,84 Петабита в секунду. Однако это сложное экспериментальное оборудование, далекое от коммерческого запуска, а НИКТ добились прорыва, используя стандартное оптическое волокно диаметром 0,125 мм, поэтому их технологию намного проще внедрить в уже существующую инфраструктуру.

Как и в большинстве современных оптических волокон, в новой системе для передачи данных используется один стеклянный сердечник, но сначала свет модулируется для формирования 55 отдельных потоков данных или режимов, несущих различную информацию. На другом конце волокна оборудование расшифровывает сигналы. Такой подход позволил команде более эффективно использовать свет, чем во время предыдущего исследования с использованием четырех сердечников и одного режима на каждый — тогда скорость составила 1,02 Пбит/с.

Ранее Nokia ускорила коммерческий оптоволоконный интернет до 600 Гбит/с. Компания запустила и протестировала сеть протяженностью более 780 километров, и связь работала без сбоев.