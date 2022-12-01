Новая технология заставит беспилотные дроны летать дольше: инженер раскрыл секрет

Передовые методы 3D-печати позволяют делать детали с разной структурой, уменьшая вес и потребление энергии во время полета.

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Инженеры нашли способ продлить время работы беспилотных летательных аппаратов, используя сверхлегкие детали. Старший инженер компании Stratasys Мэтт Джонс рассказал об этом на вебинаре по аэрокосмической и оборонной промышленности, передает cайт Institution of Mechanical Engineers.

Аддитивное производство, то есть печать деталей на 3D-принтерах, обеспечивает множество возможностей при проектировании и применении дронов. Главное улучшение касается снижения веса, например, можно создать конструкцию в виде сот, которая будет легче цельной, при этом ненамного уступая в прочности.

"Производимое устройство получается более легким, поэтому ему не нужно столько энергии для питания. Если вы можете вырезать несколько граммов тут и там или уменьшить толщину стенок, то, по моему мнению, это определенно улучшит срок службы", — заявил инженер.

Stratasys разработала программное обеспечение GrabCAD, которое позволяет использовать собственные системы автоматизированного проектирования вместо готовых файлов. С его помощью во время печати можно придавать объектам разные свойства, например, сделать твердый внешний корпус с разреженным внутренним участком или разную толщину стенок в определенных частях структуры.

Ранее сингапурская компания Volarious предложила технологию, позволяющую дронам летать часами. Специалисты разработали портативную батарею V-Line Pro, которую подключили к устройству DJI M30 с помощью специального троса длиной 100 метров. Таким образом время работы беспилотника значительно увеличивается, позволяя использовать мощные прожекторы, но дальность ограничена длиной троса.

Писали также, как технология 3D-печати поможет создавать гиперзвуковое оружие и транспорт для военных. Минобороны США запускает специальную программу, в рамках которой конструкторы будут осваивать методы аддитивного производства.