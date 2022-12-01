Нова технологія змусить безпілотні дрони літати довше: інженер розкрив секрет

Передові методи 3D-друку дозволяють робити деталі з різною структурою, зменшуючи вагу та споживання енергії під час польоту.

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Інженери знайшли спосіб продовжити час роботи безпілотних літальних апаратів, використовуючи надлегкі деталі. Старший інженер компанії Stratasys Метт Джонс розповів про це на вебінарі з аерокосмічної та оборонної промисловості, передає сайт Institution of Mechanical Engineers.

Адитивне виробництво, тобто друк деталей на 3D-принтерах, забезпечує безліч можливостей під час проєктування та застосування дронів. Головне поліпшення стосується зниження ваги, наприклад, можна створити конструкцію у вигляді сот, яка буде легшою за цільну, водночас ненабагато поступаючись у міцності.

"Пристрій виходить легшим, тому йому не потрібно стільки енергії для живлення. Якщо ви можете вирізати кілька грамів тут і там або зменшити товщину стінок, то, на мою думку, це безумовно покращить термін служби", — заявив інженер.

Stratasys розробила програмне забезпечення GrabCAD, що дозволяє використовувати власні системи автоматизованого проєктування замість готових файлів. Із його допомогою під час друку можна надавати об'єктам різні властивості, наприклад зробити твердий зовнішній корпус із розрідженою внутрішньою ділянкою або різну товщину стінок у певних частинах структури.

Раніше сінгапурська компанія Volarious запропонувала технологію, що дозволяє дронам літати годинами. Фахівці розробили портативну батарею V-Line Pro, яку підключили до пристрою DJI M30 за допомогою спеціального троса завдовжки 100 метрів. Так час роботи безпілотника значно збільшується, дозволяючи використовувати потужні прожектори, але дальність обмежена довжиною троса.

Писали також, як технологія 3D-друку допоможе створювати гіперзвукову зброю та транспорт для військових. Міноборони США запускає спеціальну програму, в межах якої конструктори освоюватимуть методи адитивного виробництва.