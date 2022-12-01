Скоро состоится чемпионат мира по гонкам на дронах. Главный приз — $100 тысяч

До этого соревнования по дисциплине дрон-рейсинг не проводились три года.

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Международная федерация авиации (FAI) выбрала Южную Корею местом проведения чемпионата мира по гонкам на дронах 2023 года. Соревнование, крупнейшее в своем роде, имеет призовой фонд в размере $100 тыс., пишет dronedj.com.

Операторы дронов встретятся после трехлетнего перерыва, причиной которому была пандемия коронавируса в мире. Дрон-рейсинг состоится с 6 по 9 октября 2023 года на стадионе Чунхянгол в провинции, которая находится недалеко от столицы Южной Кореи Сеула.

Соорганизаторами выступят Корейская ассоциация авиамоделистов и Федерация аэронавтики Кореи. Кроме самих гонок предусмотрены конференция и соревнования FAI Drone Soccer. После гонок зрители и участники смогут посетить разного рода культурные мероприятия, а еще большой концерт.

Предыдущие (2018 и 2019 гг.) чемпионаты мира FAI по гонкам на дронах проводились в Китае, напомнило издание.

Ранее мы писали о том, что инженеры нашли способ, как сделать так, чтобы беспилотники находились в воздухе как можно дольше без подзарядки. Исследователи прибегли к методу 3D-печати, что дало возможность снизить вес многих комплектующих. За счет этого существенно снизилось энергопотребление, и в итоге аппарат расходует меньше аккумуляторной энергии, чем предполагалось.

Известно также, что в США полицейским будет разрешено применять вооруженных роботов для атаки на очень опасных преступников и для разведки. Пока что нововведение коснется города Сан-Франциско. Многие правозащитники оспаривает такое решение, принятое городскими властями.