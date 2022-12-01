Незабаром відбудеться чемпіонат світу з перегонів на дронах. Головний приз — $100 тисяч

До цього змагання з дисципліни дрон-рейсинг не проводилося три роки.

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Міжнародна федерація авіації (FAI) обрала Південну Корею місцем проведення чемпіонату світу з перегонів на дронах 2023 року. Змагання, найбільше у своєму роді, має призовий фонд у розмірі $100 тис., пише dronedj.com.

Оператори дронів зустрінуться після трирічної перерви, причиною якої була пандемія коронавірусу у світі. Дрон-рейсинг відбудеться з 6 по 9 жовтня 2023 року на стадіоні Чунхянгол у провінції, що недалеко від столиці Південної Кореї Сеула.

Співорганізаторами виступлять Корейська асоціація авіамоделістів та Федерація аеронавтики Кореї. Крім самих перегонів, передбачені конференція та змагання FAI Drone Soccer. Після перегонів глядачі та учасники зможуть відвідати різноманітні культурні заходи, а ще великий концерт.

Попередні (2018 та 2019 рр.) чемпіонати світу FAI з перегонів на дронах проводились у Китаї, нагадало видання.

Раніше ми писали про те, що інженери знайшли спосіб зробити так, щоб безпілотники знаходилися в повітрі якомога довше без підзарядки. Дослідники вдалися до методу 3D-друку, що дало змогу знизити вагу багатьох деталей для комплектування. Внаслідок цього значно знизилося енергоспоживання, і в результаті апарат витрачає менше акумуляторної енергії, ніж передбачалося.

Відомо також, що в США поліцейським буде дозволено застосовувати озброєні роботи для атаки на дуже небезпечних злочинців і для розвідки. Поки що нововведення торкнеться міста Сан-Франциско. Багато правозахисників заперечує таке рішення, ухвалене міською владою.