Трогательная история: китаянка отправила к подруге дрона, опасаясь за ее здоровье

Из-за карантина женщина не могла самостоятельно отправиться к больной, которая перестала выходить на связь.

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Жительница Китая отправила дрон к своей больной подруге, чтобы проверить ее состояние. Об этой истории стало известно изданию South China Morning Post.

В Китае, где сейчас бушует новая вспышка коронавируса, женщина по имени Вань заболела и находилась одна на карантине в городе Шанцю (провинция Хенань). В какой-то момент китаянке стало плохо из-за проблем с сердцем, и она прилегла поспать. Вань регулярно переписывалась в мессенджере WeChat с подругой, живущей неподалеку, которая не прекращала слать сообщения, хотя больная вышла из сети.

"Что с тобой?", "Как твои дела?", "Я звонила тебе несколько раз. Почему ты не ответила на мои звонки", — беспокоилась китаянка.

Спустя четыре часа подруга всерьез забеспокоилась, начала звонить, но так и не получила ответа. Тогда женщина обратилась к мужу и уговорила его отправить беспилотный дрон, чтобы проверить ситуацию. Вань проснулась от звука летательного аппарата, жужжащего за окном, и приятно удивилась заботе, поделившись историей с местными СМИ.

[ + – ] Китаянка Вань, снятая на камеру дрона Фото: SCMP

"Наши семьи живут недалеко друг от друга. Дрон долетел до моего окна за несколько минут. Моя подруга беспокоилась обо мне и отправила дрон для проверки. Меня это очень тронуло", — поделилась жительница Китая. — "Они во много мне помогают, иногда готовят вкусную еду и делятся со мной".

Вань родилась в небольшом городе на северо-востоке Китая, а затем переехала в город Шанцю, расположенный в центральной провинции Хэнань, где познакомилась с подругой и ее мужем. Женщины дружат уже более пяти лет.

Из-за введения жесткого карантина в связи со вспышкой Covid-19, многие жители Китая начали использовать дроны для различных целей: кто со скуки, а кто по нужде. В апреле 2022 года в Шанхае людям не хватало предметов первой необходимости, которые доставляли беспилотниками.

Ранее в Австралии дрон-доставщик упал на провода и лишил электричества тысячи домов. Беспилотник нес еду и должен был совершить посадку, но промахнулся и попал аварию. Местный поставщик электроэнергии быстро устанил поломку, но жители городка Браунс-Плейнс около трех часов сидели без света.

Писали также, что ученые создали съедобный беспилотный аппарат из рисовых лепешек и желатина. В случае чрезвычайных ситуаций люди могут съесть его крылья, чтобы дождаться прихода спасателей.